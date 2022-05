Test – Honor Magic4 Pro : Un haut de gamme presque parfait

Nous testions le petit frère il y a peu, le Honor Magic4 Lite, c’est désormais au tour de l’aîné de la gamme : Le Honor Magic4 Pro. Fera-t-il mieux ? Sur le papier il y a tout à parier qu’il saura se démarquer malgré un prix plutôt élevé. Tour d’horizon de ce petit monstre made in Honor, une marque qui gagne en popularité à la suite de sa séparation de Huawei.

Unboxing & Design

Au vu du prix de ce Honor Magic4 Pro, nous nous attendions à un unboxing un peu plus fourni. En effet nous ne retrouverons ici que le strict minimum. À savoir une tige pour l’ouverture de la carte SIM, les garanties ainsi que la prise secteur (proposant une charge à 100W) et son câble USB-C et… c’est tout. Point d’écouteurs ni même de petites coques en plastique fourni avec le smartphone. Un peu décevant..

Passons maintenant au tour du propriétaire. Nous sommes en présence d’un écran assez conséquent de 6.81 pouces. La prise en main est plutôt bonne même si l’ensemble est plutôt massif 163.6 mm (H) × 74.7 mm (L) × 9.15 mm (P) pour un poids de 215g. Tous les boutons sont regroupés sur la tranche droite tandis que la trappe double SIM sera situé sur le bas, avec le haut-parleur ainsi que la prise USB-C. Le lecteur d’empreinte digitale sera situé sous l’écran.

Un très bel écran

Revenons un peu plus en détail sur ce bel écran. Ce dernier est dit « quad-curved », c’est-à-dire que les 4 bords sont incurvés. Cela à pour effet de rendre la navigation par geste (entre autres) très fluide et agréable à l’utilisation. La dalle, de 6.81″ pour rappel, est une magnifique dalle OLED. Les noirs ainsi que les couleurs disposent donc d’un rendu très agréable à l’œil. La définition est de 2848×1312 pixels avec un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. La luminosité peut grimper jusqu’à 1000 nits, ce qui veut dire que même en plein soleil l’écran sera utilisable.

Appareil photo

Sur cet énorme module photo, disposé en rond, c’est pas moins de 4 capteurs que nous retrouvons. Deux premiers de 50 MP. Le premier est un objectif grand angle qui ouvre à f/1.8 tandis que le second est un ultra grand angle, ouvrant à f/2.2. Le troisième objectif est le téléobjectif, proposant une résolution de 64 MP et une ouverture à f/3.5. Dernièrement nous retrouvons un capteur TOF, utilisé pour le calcul de la profondeur. À noter qu’un zoom optique allant jusqu’à 3.5x est présent. Le zoom numérique peut aller jusqu’à 100x.

De jour le Honor Magic4 Pro se débrouille plus que bien. Il délivre des clichés qualitatifs, même lors des couchers de soleil. Les couleurs sont bien fidèles et les détails sont aux rendez-vous pour des clichés de très bonnes qualités. En dernière photo vous pourrez voir le rendu d’une photo avec un zoom x10 et il faut dire que je suis plutôt agréablement surpris par la qualité du cliché.

De nuit le Honor Magic4 Pro n’est malheureusement pas à la hauteur de son budget. En effet les photos sont très peu exploitables. En cause des couleurs peu fidèles à la réalité ainsi qu’une qualité globale qui tend vers le médiocre. Un très mauvais point, dommage, car la qualité de jour était plutôt irréprochable. A noter que le mode nocturne ne fait pas mieux, c’est le contraire, car il arrive à proposer un rendu encore moins agréable à l’œil. Est-ce un problème qui peut être corrigé par une mise à jour ? Seul l’avenir nous le dira.

Honor Magic4 Pro à gauche. Oneplus 10 Pro à droite

La caméra frontale propose deux capteurs. Le premier, de 12 MP, offre des clichés de plutôt bonne qualité. Un second capteur TOF est présent, très pratique pour un calcul de la profondeur pour appliquer un effet bokeh à vos selfies. Ce dernier est cependant perfectible, surtout au niveau des cheveux.

Audio

Le Honor Magic4 Pro dispose d’un son stéréo qui délivre un son relativement correct. Le volume est assez élevé et ne viendra pas agresser vos oreilles d’un bruit désagréable, bien au contraire. Ce sera un compagnon parfait pour vos sessions YouTube, Spotify ou pourquoi pas Netflix et consort.

Performances & autonomie

Côté processeur, Honor n’a pas fait avec le dos de la cuillère. En effet nous retrouvons le très puissant Snapdragon 8 Gen 1, le haut de la gamme de la marque. Il sera accompagné de 8Go de RAM, sans possibilité d’augmenter en utilisant le stockage, comme on le retrouve de plus en plus de nos jours. Vous l’aurez compris, que ce soit dans une utilisation simple, en jeu ou encore en multitâche, ce Honor Magic4 Pro se débrouillera merveilleusement bien. L’interface est fluide, extrêmement rapide et très agréable pour une utilisation quotidienne. Le tout tourne sous Android 12 avec la surcouche constructeur Magic UI 6.0.

Côté autonomie vous pourrez compter sur une batterie possédant une capacité de 4600 mAh, de quoi tenir facilement une journée avec une utilisation plutôt intensive. La recharge pourra se faire ultra rapidement, de 0 à 100% en seulement une trentaine de minutes ! Tout ça grâce à la compatibilité avec la recharge 100W. À noter que la charge par induction peut également monter jusqu’à 100W et donc proposer une charge ultra rapide.

Conclusion

Le Honor Magic4 Pro est un très bon téléphone. Seule ombre au tableau, la partie photographie de nuit qui plombe la note finale du smartphone. En dehors de ça, l’écran est très agréable, tout comme les performances qui sont dignes d’un smartphone haut de gamme. La photo de jour est également très bonne, digne d’un smartphone disponible à ce tarif là. En effet, vous retrouverez le Honor Magic4 Pro à un tarif prohibitif de 1099€ sur Amazon, le prix du haut de gamme en 2022.

Produit disponible sur HONOR Magic4 Pro - 5G Smartphone 8+256 Go, Écran Incurvé 6,81" 120 Hz, Snapdragon 8 Gen 1, Triple Caméra 50 Mpx, SuperCharge 100W, Batterie 4600 mAh, IP68, Android 12, Cyan - Offre Précommande*

Voir l'offre 1 099,90 €