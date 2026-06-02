Découvrez la magie du pliant : 5 raisons d’acheter (ou pas) le Honor Magic VS pour révolutionner votre quotidien

Dans l’univers des smartphones pliants, où l’innovation parcourt chaque nouveau modèle, Honor frappe un grand coup avec le Magic VS. Ce premier pliant au format « livre » signé Honor vient défier les mastodontes comme le Galaxy Z Fold 4, tout en affichant un tarif plus abordable. Autour de ce smartphone, l’attente se nourrit de promesses techniques : écran de pliure quasi invisible, composants puissants, photophones multiples et format hybride entre téléphone et tablette. Mais dans un segment où la concurrence ne laisse rien passer, quels sont les véritables atouts et failles du Honor Magic VS ? Dans cet article, nous vous livrons notre analyse complète, afin de vous aider à décider si ce smartphone répond ou non à vos attentes d’utilisateur curieux ou passionné.

Un prix agressif pour découvrir le monde des pliants

Le Honor Magic VS s’impose avec un prix de lancement nettement inférieur à celui de ses principaux concurrents. À 1599€, il se positionne en-dessous des autres pliants du marché, notamment face au Galaxy Z Fold 4 qui flirte avec les 1800 € au minimum. Pour ceux qui souhaitent expérimenter la technologie pliable sans exploser leur budget, ce modèle offre un accès plus accessible au format « livre ». La stratégie d’Honor cible clairement les curieux et les amateurs de nouveautés technologiques qui hésitaient jusqu’ici à passer le cap à cause du coût. En optant pour une tarification moins élitiste, le Magic VS casse la barrière d’entrée et vous ouvre la porte d’un univers jusque-là réservé aux early adopters les plus fortunés.

Un écran externe très pratique, enfin à la bonne taille

Le Honor Magic VS marque des points avec son écran externe de 6,45 pouces. Contrairement à beaucoup de concurrents, il adopte une largeur confortable qui facilite la saisie et la navigation. Fini les formats étriqués et les claviers difficiles à utiliser : ici, l’affichage se rapproche de celui d’un smartphone classique, autant en lecture qu’en prise en main. Cette ergonomie repensée offre un usage quotidien bien plus agréable, sans forcer à ouvrir le téléphone pour chaque tâche. Pour ceux qui jonglent entre messages, réseaux sociaux et contenus, cet écran externe du Magic VS s’impose comme un vrai atout, conjuguant adaptabilité et praticité au quotidien.

La puissance solide, mais déjà un peu en retard

Sous le capot, le Honor Magic VS embarque un Snapdragon 8+ Gen 1 épaulé par 8 ou 12 Go de RAM. Les performances sont largement suffisantes pour tous les usages actuels, qu’il s’agisse de multitâche, de jeux ou de navigation. Cependant, la concurrence a déjà adopté la génération suivante de processeurs. En conséquence, le Magic VS prend un léger coup de vieux dès sa sortie. Cette différence reste imperceptible au quotidien, mais, d’ici quelques années, elle pourrait affecter la fluidité et la gestion thermique lors des usages intensifs ou en période estivale. Choisir le Magic VS aujourd’hui, c’est miser sur des performances solides, mais pas l’avenir technologique le plus durable.

Une expérience photo décevante pour le tarif

Malgré son positionnement haut de gamme, le Honor Magic VS peine à convaincre sur la partie photo. L’association de plusieurs capteurs (54 MP, 50 MP, 8 MP) laisse espérer de bons résultats. Hélas, la réalité s’avère plus nuancée. On constate un manque de cohérence des couleurs entre les différents modules, en particulier lors des zooms ou du passage d’un capteur à l’autre. Par exemple, les couleurs du téléobjectif x3 dérivent trop facilement, illustrant une gestion logicielle encore perfectible. Sur les scènes classiques ou la macro, le résultat reste correct, mais à ce niveau de prix, on en attendait nettement plus. Le Magic VS propose donc une expérience suffisante, sans jamais briller face à la concurrence sur ce point crucial.

L’autonomie juste correcte face à la concurrence

Avec sa batterie de 5000 mAh, le Honor Magic VS promettait une endurance remarquable. Dans la réalité, l’autonomie s’avère juste correcte : il tient une journée entière, mais pas beaucoup plus. L’imposant écran interne et le processeur légèrement daté expliquent une consommation supérieure, laissant peu de marge pour finir la soirée en toute sérénité. Si la recharge rapide 66W compense ce point en réduisant l’attente à moins d’une heure, les utilisateurs nomades ou intensifs devront garder leur chargeur à portée. Dans l’ensemble, l’autonomie du Magic VS reste en demi-teinte et pourrait décevoir ceux qui recherchent un smartphone pliant vraiment endurant.

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Bilan : le Honor Magic VS, pour qui et pourquoi ?

Le Honor Magic VS tente une entrée convaincante sur le marché exigeant des smartphones pliants. Son prix agressif et son écran externe pratique séduiront les curieux désireux de s’initier à cette nouvelle génération d’appareils. Malgré une puissance solide, le choix d’un processeur d’ancienne génération et la gestion de la chaleur annoncent une potentielle obsolescence anticipée. Côté photo, le Magic VS reste derrière ses concurrents directs, là où la cohérence des couleurs aurait pu marquer des points. L’autonomie correcte mais sans éclat place le Honor dans la norme, sans parvenir à distancer la concurrence plus optimisée.

En résumé, ce modèle s’adresse avant tout à ceux qui veulent découvrir les smartphones pliants sans payer le prix fort. Il conviendra aux utilisateurs ouverts à quelques compromis sur la photo et l’endurance, mais désireux de profiter d’un format innovant accessible. Un choix malin pour les précurseurs à l’affût de nouveautés, moins pertinent pour les amateurs intransigeants de performances et d’autonomie.