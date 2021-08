Test – TCL 20 Pro 5G : Un haut de gamme en demi-teinte

Oui, vous avez bien lu. TCL, la marque connue pour ses télévisions, continue son avancée dans le segment du smartphone. Avec son TCL 20 Pro 5G, la marque chinoise compte bien tenter de s’imposer sur le segment de l’entrée du haut de gamme. Le smartphone présenté aujourd’hui est le plus haut de gamme des trois smartphones annoncés (avec le TCL 20L et 20L+). Va-t-il réussir à s’imposer ? C’est ce que nous allons voir tout au long de cet article.

Unboxing

Avec le TCL 20 Pro 5G nous sommes face à un unboxing somme toute banal. Dès l’ouverture de la boite, nous nous retrouvons face au téléphone. Ce dernier cache sous lui tous ses accessoires. Nous retrouvons donc une prise murale accompagnée de son câble USB-C, une coque en plastique mou ainsi qu’une paire d’écouteurs. L’essentiel est donc présent !







Design

Je ne vais pas le cacher, j’ai été plus qu’étonné du design de ce TCL 20 Pro 5G. Ici dans sa couleur Marine Blue, le rendu est du plus bel effet. Sur la face arrière, nous retrouvons les 4 capteurs photo, intégrés dans une bande plus claire. Ils sont accompagnés d’un triple flash. Le logo TCL est également présent sur cette bande, élégamment intégrée.

Pour les autres faces, nous sommes sur du classique, à une exception près. Nous retrouvons sur la tranche droite les boutons de volumes ainsi que le bouton power. L’exception se trouve du côté gauche avec une touche intelligente qu’il sera possible de programmer comme bon vous semble. Sur la partie inférieure nous avons le port USB-C de recharge, le haut-parleur ainsi que la trappe double SIM, pouvant accueillir également une carte micro-SD. Sur la tranche supérieure nous retrouvons un port jack 3.5mm, de plus en plus rares de nos jours.









Écran

L’écran de ce TCL 20 Pro 5G intègre une technologie maison : NXTVISION 2.0. Cette technologie, optimisée par Pixelworks, améliore entre autres le rendu des couleurs. Cela est possible grâce à l’utilisation d’une intelligence artificielle, capable de reconnaitre le contenu affiché à l’écran afin d’optimiser les couleurs, le contraste ainsi que la netteté. De plus, l’écran prend en charge le HDR10, parfait pour regarder vos séries partout où vous vous trouvez !

Pour la partie technique, nous avons ici une dalle incurvée AMOLED. La diagonale est de 6.67″ avec une résolution FHD+ (1080×2400 pixels). Le côté incurvé est réellement agréable lors d’une utilisation quotidienne, d’autant plus lors de l’utilisation de la navigation par geste. De plus, la ration d’occupation de l’écran est plutôt impressionnante avec un taux d’occupation de 93% ! L’appareil photo frontal est intégré au milieu de l’écran dans un petit rond très bien intégré et qui ne gêne en rien l’utilisation du smartphone.

Surcouche

Smartphone récent dis bien entendu version d’Android récente. Et c’est la version 11 que nous retrouvons ici, avec la surcouche maison de TCL : TCL UI dans sa version 3. Cette surcouche se rapproche assez de l’interface d’origine de Google. Nous retrouvons quelques applications Google préinstallées ainsi que des jeux. Ces derniers sont bien entendu désinstallable. Nous sommes donc sur quelque chose d’assez épuré et surtout de très très fluide sur ce TCL 20 Pro 5G.









Appareil photo

Pour les deux prochains chapitres, nous mettrons en « concurrence » le TCL 20 Pro 5G avec son petit frère : le TCL 20 L+. Vous retrouverez ci-dessous un tableau comparatif pour la partie photo. Et la première chose à dire est de ne pas forcément se focaliser sur la quantité de mégapixels présents sur un capteur.

TCL 20 Pro 5G TCL 20 L+ Capteur principal 48MP Sony OIS caméra. Ouverture F/1.79 64MP. Ouverture F/1.79 Capteur grand angle 16MP Ultra grand-angle. Ouverture F/2.4 8MP grand-angle. Ouverture F/2.2 Capteur macro 5MP. Ouverture F/2.4 2MP. Ouverture F2.4 Capteur de profondeur 2MP. Ouverture F2.4 2MP. Ouverture F2.4 Caméra frontale 32MP. Ouverture F/2.45 16MP. Ouverture F/2.2

Au niveau de la vidéo, la version Pro pourra capter une scène jusqu’en 4K 30 FPS tandis que la version L+ se contentera d’une résolution maximale de 1080p à 60 FPS. Pour en revenir aux capteurs photo, sur le papier le TCL 20 L+ se démarque sur son capteur principal. Sur le reste, il est derrière son grand frère, ce qui est bien normal. Comparons maintenant les qualités des deux téléphones, afin de voir s’il est utile d’avoir les plus gros chiffres.

TCL 20 L+ à gauche – TCL 20 Pro 5G à droite

Les résultats sont plutôt flagrants. Bien entendu, le TCL 20 Pro 5G est bien au-dessus. Il offre une qualité photo très bonne, même en basse luminosité. Les couleurs sont bonnes, de même pour le niveau de détails présent sur la photo. En clair, dans sa version Pro, le TCL fera un excellent photophone. Quant à sa version L+, il ne faudra pas s’attendre à des miracles, ce qui n’est pas anormal pour un téléphone dans ce budget relativement réduit. Sur la partie des photos de jour, les photos du TCL 20 Pro 5G paraissent plus ternes, mais elles se rapprochent plus de la réalité et offrent une meilleure base de travail pour de la retouche. Cependant, les résultats offerts par le TCL 20 L+ sont plus qu’honorables.

TCL 20 L+ à gauche – TCL 20 Pro 5G à droite

Performances et autonomie

Place de nouveau à un petit tableau comparatif avant de parler chiffre avec les résultats des deux smartphones sur le célèbre benchmark Android : AnTutu. La plus grosse différence réside au niveau du processeur et cela se sent dans l’utilisation. La version Pro sera ultra fluide de partout, tandis que la version L+ subira quelques saccades, même en naviguant simplement dans l’interface.

TCL 20 Pro 5G TCL 20 L+ Processeur Qualcomm® Snapdragon™ 750G Qualcomm®Snapdragon™ 662 Support de la 5G Oui Non Mémoire vive 6GB 6GB Stockage 256GB 256GB Batterie 4500mAh 5000mAh Dimensions 164.2*73*8.77mm 166.2*76.9*9.1mm Poids 190g 199g

Et bien entendu cela se ressent lors des résultats du benchmark AnTutu, avec un énorme gap entre les deux modèles. Tandis que la version la plus haut de gamme titille les 380 000 points (au niveau d’un Redmi K30 5G par exemple), la version la plus légère devra se contenter d’un score atteignant difficilement les 185 000 points. Malgré son score plus élevé, la version Pro aurait mérité des performances plus élevées, au vu du tarif et de la concurrence sur ce segment de marché.





Au niveau de l’autonomie, léger avantage pour le TCL 20 L+ qui dispose de 5 000 mAh de plus que son grand frère. Avec une configuration plus faible également, son autonomie n’en sera que meilleure. Comptez jusqu’à 2 jours d’utilisation relativement facilement tandis que la version Pro pourra tenir 1 jour/ 1 jour et demi en fonction de votre utilisation.

Conclusion

Le TCL 20 Pro 5G est le premier smartphone de chez TCL que j’ai pu avoir entre les mains. Le constat global est vraiment bon et l’utilisé pendant 2 semaines fut vraiment agréable ! Que ce soit pour jouer ou pour une utilisation de tous les jours, je n’ai rien à redire. De plus, les photos sont plutôt bonnes, même dans des conditions de luminosité difficile.

Au niveau du prix, la version Pro est disponible au prix de 549 € sur le site de Boulanger. Quant à la version L+, vous la trouverez au modeste prix de 269 €, chez Boulanger également.