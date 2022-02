Les brosses à dents électriques usmile sont en promotion sur Amazon

De plus en plus démocratisées, les brosses à dents électriques sont aujourd’hui un must-have dans sa salle de bain. Si vous n’avez pas encore sauté le pas, sachez que la marque usmile vient de lancer une vague de promotion sur Amazon.

Les usmile P1, P4 et Y1S profitent notamment d’une autonomie de 180 jours et batterie rechargeable en USB-C ; une certification IPX7 assurant une résistance à l’eau ; de plusieurs modes de nettoyage ; ainsi que de brosses en filaments Dupont.

Les promotions usmile sur Amazon, c’est maintenant !

Commençons avec la usmile P1. Ce produit est parfait pour les personnes qui souhaitent acquérir une première brosse à dents électrique. Proposée à 59,99 € sur Amazon avec le code QBCFBXXE et sur Shopify avec le code M1ZAPG2J09W1 au lieu de 74,99 €, cette brosse à dents sonique offre un sourire impeccable et des gencives plus saines en seulement deux semaines grâce à des fréquences élevées allant jusqu’à 38 000 tours par minute. En plus de cela, trois modes de nettoyages sont disponibles : Propre, Blanc et Doux. Niveau autonomie, la batterie assure 180 jours de brossages pour une utilisation quotidienne deux fois par jour durant 2 minutes. Elle se recharge facilement en USB-C, ce qui est idéal étant donné que beaucoup de produits électroniques se rechargent de cette façon aujourd’hui (smartphones, écouteurs, ordinateurs…).

La usmile P4 est de son côté au prix de 79,99 € au lieu de 95,68 € sur Amazon avec le code FVDRDXNX et sur Shopify avec le code 0MRADY6EFNFB. Idéal pour les personnes ayant des dents sensibles, cette brosse électrique propose notamment un planning de brossage pour débutant proposant de commencer avec une intensité de brossage plus doux ; et trois modes : Propre, Blanc et Massage. Elle profite en plus de cela d’un moteur à micro-bulles douces permettant de nettoyer le tartre facilement. L’autonomie de 180 jours pour ce modèle et la recharge via USB-C sont aussi de la partie.

Pour finir, la usmile Y1S tombe à 35,99 € au lieu de 69,99 € sur Amazon et Shopify avec le code YXRJ8MCEFE18 jusqu’au 26 février. Ce modèle a notamment l’avantage de profiter d’un design assez élégant pour une brosse à dents électrique. Co-développé avec plus d’un million d’utilisateurs, il profite notamment d’une poignée ergonomique en forme de colonne romaine à 14 crêtes faisant office d’antidérapant, mais aussi d’une surface résistant à la moisissure grâce à un matériau ABS développé par la marque.

Alimentée par un moteur sonique, la Y1S assure une bouche plus saine en quatre semaines ainsi qu’une élimination efficace de la plaque dentaire et des gingivites. Une nouvelle fois, 180 jours d’autonomie sont assurés par la brosse à dents et la recharge se fait via un port USB-C.

Informations supplémentaires : jusqu’au 3 mars, vous pouvez profiter de 25 % de réduction supplémentaire sur votre première brosse à dents si vous achetez un second modèle usmile P1 et P4 à moitié prix sur Amazon.