Test – Shark RV2001WDEU : Un robot aspirateur-laveur efficace

Shark est une marque peu connue en France malgré une gamme relativement étendue. Aujourd’hui c’est le robot RV2001WDEU que nous vous présentons. Un robot qui a la particularité d’aspirer, mais également de laver votre sol. De plus, il évitera l’emmêlement des cheveux. Est-il efficace ? Réponse tout au long de cet article.

Unboxing et design

Le packaging du Shark RV2001WDEU est bien fourni. Nous retrouvons bien entendu la base de rechargement, offrant un enroule câble dessous, ainsi que 4 brosses. Cela signifie que vous disposez de 2 brosses de rechanges, pratique pour éviter de repasser à la caisse. Finalement nous retrouvons un filtre, le bac à eau ainsi que deux serpillères pour laver vos sols.

Comme mentionné plus tôt, nous retrouverons dessous l’emplacement pour deux brosses. Au milieu de ces dernières nous retrouvons une petite roue qui permettra au robot de se mouvoir du mieux possible. Au niveau de cette roue se trouvent les aimants pour la base de rechargement ainsi qu’un capteur. Ce dernier sera utile pour éviter à votre robot de tomber dans les escaliers, par exemple. Toujours dessous nous retrouvons la brosse, avec une petite barre de fer. Cela permet d’éviter aux cheveux de s’emmêler et il faut l’avouer, cela marche bien. Pour finir, nous retrouvons deux grosses roues, qui permettront au Shark RV2001WDEU de passer sans soucis sur tout les types de sols.

La partie supérieure abrite un petit écran rond qui affichera le niveau de batterie, si le robot est connecté en Wi-Fi, ainsi qu’une indication sur la présence du réservoir d’eau. Deux boutons viennent s’ajouter à ça, un premier pour effectuer un nettoyage complet et l’autre pour forcer le robot à retourner à sa base de chargement. Sur la tranche, derrière les deux panneaux noirs se cache l’intelligence du robot. En effet c’est ici que se trouve toute la technologie permettant au robot de cartographier votre appartement et de pouvoir se situer dans l’espace. Cela fonctionne grâce à la technologie laser (fonctionne de jour comme de nuit) et est épaulé par de l’intelligence artificielle.

Utilisation et performances

Parlons maintenant utilisation, performances et efficacité. La première chose à faire dès réception est de faire une cartographie de votre appartement ou maison. Cela se fait relativement facilement en laissant le robot se balader dans votre logement. Suite à ça il vous sera possible de spécifier les différentes pièces, afin de pouvoir dire au Shark RV2001WDEU de laver certaines pièces seulement.

Le nettoyage est fait de manière linéaire. Ce dernier offre une bonne couverture de toutes les pièces. Grâce aux deux brosses latérales, il pourra sans grands soucis nettoyer les coins de manière optimale. Tandis que la brosse rotative autonettoyante Powerfins offre un contact permanent avec le sol et surtout empêche les cheveux et les poils de rester bloqués. Et il faut l’avouer, cette technologie marche très bien. Côté praticité, il faut noter la facilité pour enlever le bac à poussière du robot. Cependant, attention lors de son ouverture, il faudra être assez délicat pour ne pas en mettre partout.

Pour le nettoyage à l’eau, il suffira de remplir le réservoir avant de venir le clipser tout simplement à l’arrière du robot. Sur le petit écran du robot, une icône goutte d’eau apparaît pour préciser que le prochain passage se fera avec de l’eau, en plus de l’aspiration. Bien entendu, il faudra laver la serpillière après chaque lavage, d’où l’utilité d’en avoir une deuxième dans le packaging.

Conclusion

Ce Shark RV2001WDEU est un bon robot aspirateur et laveur. Il remplit relativement bien ses tâches et offre des performances très correctes. Seul petit point noir selon moi, le réservoir d’eau qui se vide assez vite, même avec le débit réglé sur moyen. Cependant il sera capable de nettoyer vos sols de manières efficaces. Évidemment les tâches coriaces nécessiteront potentiellement un second passage.

Pour ce qui est du tarif, sachez que le robot est d’ores et déjà disponible sur le site officiel du constructeur. Affiché à 499.99€, le tarif est plutôt correct au vu des performances du robot et également de ses finitions.