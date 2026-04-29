Test – Corsair Galleon 100SD : Un clavier pour tous les unifier ?

En règle générale, le milieu du gaming et celui du streaming sont assez proche. Le gaming est d’ailleurs l’un des sujets les plus populaires sur des plateformes de streaming comme Twitch. C’est en partant de ce postulat que Corsair à annoncer le Corsair Galleon 100SD. Véritable ovni dans le monde du clavier, c’est un partenariat avec la célèbre marque Elgato que l’on a ici. Ce clavier mécanique intègre tout simplement un StreamDeck en lieu et place du pavé numérique habituel. Un écran complète ce bloc innovant. Est-ce que son usage est pratique, simple ? Et surtout, est-ce que le côté gaming est toujours présent ? C’est ce que nous allons voir tout au long de ce test.

Unboxing

Avant tout, je tenais à mentionner l’absence quasi totale de plastique dans le packaging. De plus en plus de marque s’y mettent, mais c’est, selon moi, important à mentionner. Place au contenu désormais. Le Corsair Galleon 100SD est livré avec un outil 2 en 1 pour enlever les touches ainsi que les switchs. Deux câbles USB-C vers USB-A sont également de la partie tandis qu’un très confortable repose poignet complète la liste des accessoires.

Design

Le Corsair Galleon 100SD transpire le haut de gamme avec l’utilisation massive de métal. Cela se ressent dès l’unboxing avec un clavier qui pèse déjà 1.4 kg à lui seul ! Le module Elgato, présent en lieu et place du pavé numérique n’y est pas pour rien non plus. Au-delà de l’aspect premium, l’usage de ce matériau offre aussi une stabilité accrue. L’éclairage n’est pas en reste non plus avec une customisation par touche (un grand classique de nos jours) ainsi qu’une mood bar, affublée d’un CORSAIR en son milieu. Tout est paramétrable, non pas via le logiciel maison iCUE, mais via le Corsair Web Hub. Il faut le dire, c’est sûrement le plus gros point noir de ce clavier. Le paramétrage reste simple, mais côté unification des produits, on repassera. Le pavé numérique est donc remplacé par un modèle StreamDeck de chez Elgato, avec la présence d’un écran LCD de 5″ et deux potentiomètres. Les réglages de ces derniers et de l’écran se fera cette fois via le logiciel maison d’Elgato.

Performances et usages

Au niveau de la frappe, Corsair a choisi des switchs maisons, les MLX Pulse. Avec une force d’activation de 45 g et une course totale de 3,6 mm, ils offrent un confort de frappe excellent avec un bruit agréable et contenu. Si vous le souhaitez, vous pourrez installer n’importe quel switchs tant qu’ils respectent les normes à 3 ou 5 pins. Haut de gamme oblige, les touches sont en moulées en PBT double shot. Ce procédé permet d’offrir une longévité à l’impression des touches, et d’éviter l’effet de brillance après un usage intensif. Personnellement, j’adore la frappe avec ces switchs. C’est doux, on a un bon feedback et le bruit est à un niveau sonore très agréable, ni trop fort ni pas assez. La frappe est simple et naturelle.

Parlons maintenant de ce StreamDeck intégré. Comme mentionné auparavant, il faudra passer par le logiciel maison d’Elgato pour le configurer. Ci-dessous le profil quasi par défaut fourni, avec pas moins de sept écrans différents. Accès aux ressources du PC, soundbox, raccourcis Discord, accès à Steam, etc. Chaque icône peut être personnalisée avec des GIFs animés ou des visuels propres à votre setup, rendant l’interface aussi esthétique qu’utile. Les possibilités sont infinies et on reconnait au premier coup d’œil la qualité de conception logicielle made in Elgato. L’écosystème de plug-ins est d’ailleurs si vaste qu’il permet de piloter ses lumières connectées ou de surveiller ses statistiques de jeu en temps réel sans jamais quitter son clavier des yeux.

Que vous soyez un aficionado des macros, raccourcis ou tout simplement un streamer amateur, le Corsair Galleon 100SD fera un très bon allié de jeux/streams/fun. Le seul petit défaut de cette intégration StreamDeck, selon moi : le pavé numérique. Étant développeur, j’utilise beaucoup le pavé numérique que ce soit pour les chiffres ou les raccourcis . / – +, etc. Pour cet usage précis là, c’est peu pratique de jongler entre les différents écrans. Et je trouve également que les touches ne sont pas très adaptées pour une frappe rapide.

Conclusion

Corsair signe un partenariat qui risque de faire grand bruit, ce que soit dans le monde du gaming comme dans celui du streaming. Amateur ou même streameur bien installé peuvent être intéressés par le Galleon 100 SD. Ce dernier étant un allié parfait pour les personnes mixant gaming et streaming. En résumé, les finitions sont impeccables, la frappe est extrêmement agréable, et les performances sont au rendez-vous. Et le prix, de 349.90 € sur Amazon, n’est pas excessif. En effet, un StreamDeck avec un 15 touches se négocie autour de 169 €. Ici, il n’y en a certes que 9, mais un écran vient agrémenter le tout ainsi que deux potentiomètres, paramétrable bien évidemment. Vous l’aurez compris, ce Galleon 100 SD est un must have pour toute personne souhaitant se doter d’un excellent clavier ainsi que d’un streamdeck. La fusion des deux est réussie, malgré quelques petits points noirs forcément, et je ne peux que vous conseiller d’aller foncer vous faire votre propre avis !

Produit disponible sur CORSAIR GALLEON 100 SD Clavier Mécanique Filaire – Disposition AZERTY FR, Elgato Stream Deck Intégré, Commutateurs MLX Pulse Thocky Pré-Lubrifiés et Remplaçables à Chaud, FlashTap SOCD, 8000 Hz – Noir

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