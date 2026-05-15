TEST – Asus ProArt GoPro Edition, 128 Go de RAM dans un 13 pouces qui voit très grand

Asus sait faire des ordinateurs portables étonnants. La marque l’a prouvé avec ses Zenbook à deux écrans, ses machines ROG très puissantes et sa gamme ProArt plus orientée création. Avec cet Asus ProArt GoPro Edition, le constructeur pousse encore le curseur. On retrouve un ordinateur portable de 13,3 pouces, mais avec une fiche technique presque absurde. Le Ryzen AI Max+ 395, les 128 Go de RAM et les 2 To de SSD donnent une vraie dimension station de travail. Pourtant, tout cela tient dans un format compact, pensé pour bouger. Cette édition GoPro vise donc un public précis. Elle parle aux créateurs, aux vidéastes, aux monteurs, mais aussi aux développeurs et ingénieurs qui veulent une machine transportable. Après plusieurs jours d’utilisation, le constat est simple. Ce PC n’est pas fait pour tout le monde. Mais dans son domaine, il impressionne vraiment.

Design et hardware de l’Asus ProArt GoPro Edition

L’Asus ProArt GoPro Edition reprend une robe Nano Black très sobre. Le design s’éloigne clairement des machines grand public trop brillantes. On retrouve ici un style sombre, sérieux et presque industriel. Le capot donne cette impression de plaque travaillée, avec des lignes qui rappellent l’univers GoPro sans tomber dans le gadget. L’ensemble respire le produit haut de gamme, avec une finition qui inspire confiance dès la première prise en main. Il ne cherche pas à attirer l’œil avec des effets visuels inutiles. Il préfère montrer qu’il est pensé pour travailler.

Le format reste très intéressant. On parle d’un ordinateur de 13,3 pouces, avec des dimensions contenues et une épaisseur raisonnable. En revanche, le poids atteint 1,39 kg. Ce n’est pas énorme dans l’absolu, mais cela reste dense pour un 13 pouces. On sent que le châssis embarque une configuration bien plus sérieuse qu’un simple ultraportable. La certification MIL-STD 810H rassure aussi sur la résistance générale, sans transformer le PC en machine incassable. Il faut garder les pieds sur terre. Cela reste un bel ordinateur portable, pas un outil de chantier. Mais il donne clairement l’impression de pouvoir encaisser une vraie vie nomade.

Connectique et usages créatifs

La connectique constitue une bonne surprise pour ce format. Asus intègre deux ports USB 4 Type-C, compatibles avec l’affichage et l’alimentation. On retrouve aussi un USB-A 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 FRL, une prise jack, un lecteur microSD 4.0 et une entrée d’alimentation dédiée. Pour un 13 pouces, c’est franchement solide. Beaucoup de machines concurrentes sacrifient encore trop rapidement les ports physiques. Ici, Asus conserve une vraie flexibilité, sans imposer systématiquement un adaptateur.

Le lecteur microSD colle évidemment très bien à l’esprit GoPro. C’est même l’un des détails les plus logiques de cette édition. On peut récupérer rapidement des rushs, les trier et commencer un montage sans multiplier les accessoires. Un lecteur SD plein format aurait été encore plus confortable pour certains créateurs, mais le choix reste cohérent avec le positionnement du produit. Cette machine vise avant tout des personnes qui bougent, qui tournent, qui montent, puis qui repartent. Dans ce contexte, la connectique répond bien au besoin.

Écran OLED : superbe, mais seulement en 60 Hz

L’écran est l’un des grands atouts de cet Asus ProArt GoPro Edition. On retrouve une dalle OLED de 13,3 pouces, en définition 3K, soit 2880 x 1800 pixels. Le format 16:10 est très agréable au quotidien. Il donne un peu plus de hauteur pour écrire, coder, monter ou gérer plusieurs fenêtres. La dalle couvre 100 % du DCI-P3, affiche 1,07 milliard de couleurs et profite d’une certification Pantone. Elle est aussi tactile, compatible stylet et certifiée DisplayHDR True Black 500. Sur le papier, Asus coche presque toutes les cases attendues sur une machine créative.

Ca brille ! (trop)

Dans les faits, l’image est très belle. Les noirs de l’OLED donnent beaucoup de profondeur et les couleurs ressortent avec force. Le contraste annoncé à 1 000 000:1 rappelle aussi pourquoi cette technologie reste si agréable. En revanche, il y a une vraie limite. L’écran reste bloqué à 60 Hz. Sur une machine vendue autour de 3600 euros, c’est dommage. Ce n’est pas rédhibitoire pour du montage, de la retouche, du développement ou de la bureautique avancée. Mais au quotidien, une dalle 90 ou 120 Hz aurait apporté une sensation de fluidité plus moderne. La luminosité de 400 nits reste correcte, avec un pic HDR à 500 nits, mais l’écran n’est pas parfait pour autant.

Clavier, pavé tactile et webcam

Le clavier chiclet rétroéclairé propose une expérience sérieuse. La frappe est agréable et correspond bien au positionnement professionnel du produit. On n’est pas sur un clavier mécanique, évidemment, mais sur quelque chose de précis et stable. La touche Copilot est également présente, comme sur de nombreux PC récents. Son intérêt dépendra surtout de l’usage de chacun. Elle reste surtout le reflet de la direction actuelle du marché, où chaque constructeur veut intégrer l’IA jusque dans le clavier.

Le pavé tactile est plus intéressant. Il intègre le DialPad, une fonction typique de la gamme ProArt. Le principe peut sembler gadget au départ. Pourtant, il prend du sens dans certains logiciels créatifs. On peut gérer des réglages plus rapidement, ajuster certains paramètres ou créer des raccourcis plus naturels. Il faut simplement prendre le temps de l’intégrer dans son flux de travail. La webcam FHD avec infrarouge compatible Windows Hello complète bien l’ensemble. La reconnaissance faciale fonctionne vite, ce qui reste très appréciable sur un PC que l’on ouvre et ferme souvent dans la journée.

Performances de l’Asus ProArt GoPro Edition

Les performances sont le vrai sujet de cet ordinateur. Asus intègre un AMD Ryzen AI Max+ 395, avec 16 cœurs et 32 threads. La puce monte jusqu’à 5,1 GHz et embarque aussi un NPU AMD XDNA capable d’atteindre 50 TOPS. Il ne s’agit donc pas d’un simple processeur basse consommation. Ce n’est pas non plus une machine ARM. On reste sur une architecture AMD x86 très ambitieuse, avec une partie graphique Radeon intégrée. Le résultat donne une machine très polyvalente, capable de gérer bien plus que de la navigation web et de la bureautique.

Mais le vrai choc vient des 128 Go de RAM LPDDR5X. Sur un ordinateur de 13 pouces, c’est presque irréel. Ce n’est pas une option théorique, ni une capacité maximale rarement choisie. C’est bien la configuration intégrée ici. Pour du montage vidéo lourd, de la retouche avancée, du multitâche, de la virtualisation ou des projets créatifs complexes, cela change réellement les choses. Le PC encaisse les usages avec une aisance assez folle. On peut ouvrir beaucoup d’applications, manipuler de gros fichiers et garder une vraie marge.

Dans mon cas, ce volume de mémoire a surtout pris du sens avec les modèles IA locaux. J’ai pu lancer des modèles lourds que mon PC fixe, pourtant équipé de 64 Go de RAM, ne gère pas aussi confortablement. C’est là que ce ProArt GoPro Edition devient vraiment intéressant. Il n’est pas seulement puissant pour un 13 pouces. Il propose une capacité de travail rare, dans un format qui tient dans un sac. Ce n’est pas le PC le plus logique pour un usage classique. En revanche, pour certains profils techniques ou créatifs, il devient une petite machine assez fascinante.

Autonomie et chauffe

La batterie de 73 Wh est généreuse pour un ordinateur de cette taille. En usage classique, l’Asus ProArt GoPro Edition tient bien la distance. Il peut accompagner une journée de travail légère ou modérée sans donner envie de chercher une prise toutes les deux heures. C’est d’autant plus agréable que la fiche technique pourrait laisser craindre une autonomie sacrifiée. Dans les faits, la machine reste efficace quand elle n’est pas poussée en permanence.

Il faut toutefois nuancer. Dès que l’on sollicite fortement le processeur, la partie graphique ou de lourdes charges en local, l’autonomie descend beaucoup plus vite. Ce n’est pas une surprise. On ne peut pas demander à une machine aussi compacte de conserver une endurance parfaite avec une telle configuration. L’adaptateur 200 W rappelle d’ailleurs que l’on n’est pas face à un ultraportable classique. La chauffe reste également à surveiller selon les usages. Le PC sait travailler fort, mais il doit forcément dissiper cette puissance dans un châssis très contenu.

Conclusion

L’Asus ProArt GoPro Edition est un ordinateur portable assez unique. Il prend le format d’un 13 pouces, mais il embarque une fiche technique que l’on associe plutôt à une station de travail. Son design Nano Black est réussi, sa connectique reste complète, son écran OLED est très plaisant et ses performances impressionnent vraiment. Les 128 Go de RAM constituent son argument le plus fort. Ils donnent une vraie avance à cette machine pour des usages lourds, créatifs ou techniques. Tout n’est pas parfait pour autant. Le 60 Hz déçoit sur un produit aussi cher, le poids reste élevé pour ce format et le tarif autour de 3600 euros limite fortement son public. Mais ce PC ne cherche pas à être raisonnable. Il cherche à répondre à des besoins précis, avec une puissance rare dans un corps compact. Pour un créateur vidéo, un développeur, un ingénieur IA ou un utilisateur qui veut une station de travail transportable, il a beaucoup de sens. Pour les autres, il sera probablement excessif. C’est aussi ce qui fait tout son intérêt.