Transport urbain à Paris : une efficacité préoccupante selon Geotab

Le transport urbain à Paris se heurte à des difficultés persistantes. Selon une nouvelle étude de Geotab, la capitale française se positionne parmi les villes les moins efficaces d’Europe pour le transport de marchandises. Cette enquête revient sur les raisons de cette performance en demi-teinte et sur les moyens d’améliorer la situation.

Paris, l’un des maillons faibles du transport urbain en Europe

Le rapport de Geotab établit un classement des grandes villes européennes selon l’efficacité de leur transport urbain et logistique.

Paris obtient un score de 37 sur 100, la plaçant presque en bas du classement, juste au-dessus de Londres et Madrid.

Les flottes professionnelles peinent à circuler normalement à Paris, où le trafic est embouteillé tout au long de la journée.

En conséquence, ceci entraîne des coûts d’exploitation plus élevés et des temps de trajet allongés pour les entreprises.

Comparer l’efficacité du transport urbain entre grandes capitales

L’indice de Geotab s’appuie sur plusieurs critères :

Le niveau de congestion quotidien

La prévisibilité des temps de trajet

Le temps passé à l’arrêt dans les bouchons

Ainsi, des villes comme Berlin et Amsterdam, grâce à une organisation efficace du trafic, obtiennent de très bons résultats.

Berlin atteint un score de 61 et Amsterdam 59, contre 37 pour Paris et seulement 25 pour Madrid.

Cela représente un écart de 144 % entre la ville la plus performante et la moins performante.

Les grands enseignements de l’indice Geotab sur le fret urbain

L’étude montre que la congestion n’est pas le seul problème du transport urbain à Paris.

En réalité, la prévisibilité des temps de trajet y est plutôt bonne, mais le trafic reste fortement ralenti en permanence.

Les gestionnaires de flottes qui adaptent leurs itinéraires en fonction des schémas de circulation obtiennent de meilleurs résultats.

Par ailleurs, les villes où le trafic avance, même lentement, limitent la surconsommation de carburant et les émissions de CO2.

À l’inverse, les arrêts et redémarrages fréquents aggravent l’inefficacité.

En conclusion, Paris doit repenser ses infrastructures et sa gestion du trafic pour améliorer le transport urbain. Adapter ses pratiques et miser sur les données connectées représentent des leviers essentiels d’efficacité pour les flottes professionnelles et la transition vers une mobilité plus durable.

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