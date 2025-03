Geotab innove pour une sécurité routière améliorée

Geotab, leader mondial des solutions de transport connecté, lance une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire. Le Driver Risk Insights, intégré au Safety Center de Geotab, offre aux gestionnaires de flotte une analyse approfondie des risques de conduite. Grâce à l’intelligence artificielle, Geotab vise à réduire les accidents et améliorer la sécurité des flottes.

Une nouvelle ère pour la sécurité des flottes

Le Safety Center de Geotab s’enrichit d’une nouvelle dimension. En focalisant sur le comportement des conducteurs plutôt que sur les véhicules, cette innovation promet de transformer la gestion des risques. Les gestionnaires peuvent désormais prédire et prévenir les collisions grâce à des données précises et pertinentes.

Analyse comportementale des conducteurs

La fonctionnalité Driver Risk Insights de Geotab évalue la probabilité d’accidents pour chaque conducteur. Elle s’appuie sur leurs habitudes de conduite et leur historique. Avec une analyse comparative entre conducteurs, Geotab permet une évaluation précise. Le coaching proactif améliore les réflexes de sécurité et favorise une conduite responsable.

La technologie IA au service des gestionnaires

Geotab utilise l’IA pour offrir un avantage prédictif aux gestionnaires et conducteurs. En anticipant les risques, cette technologie réduit les coûts et les accidents. Elle crée également une culture de sûreté continue au sein des flottes. Alimentée par plus de 4,7 millions de véhicules connectés, la plateforme de Geotab fournit des informations fiables et précieuses.

En somme, la solution Driver Risk Insights représente une avancée significative en matière de sécurité des flottes. En combinant données et technologie, Geotab offre aux gestionnaires un outil puissant pour améliorer la sécurité. L’engagement à créer des pratiques de conduite plus sûres est désormais renforcé. Geotab continue de révolutionner le domaine des solutions de transport connecté.

