Google : huit nouveaux Googlebooks pour faire de l’ombre à Apple

Le marché des ordinateurs portables s’apprête à vivre un véritable séisme. Google ne cache plus ses ambitions face à l’hégémonie d’Apple et de ses ordinateurs portables. Selon les dernières révélations de l’industrie, le géant américain prévoit de déployer une flotte de pas moins de huit modèles de Googlebooks dès l’automne prochain. Cette stratégie de saturation vise directement à inonder les rayons pour bousculer la firme de Cupertino. Les experts de l’écosystème Chrome Unboxed et Android Authority partagent déjà quatre appellations internes qui confirment l’avancement du projet : Felino, Lapis, Moonstone et Ruby. Ces noms de code cachent une stratégie commerciale agressive.

Les Googlebooks seront dotés d’un système d’exploitation unifié et dopé à l’intelligence artificielle

Ces futures machines ne se contenteront pas de reproduire les recettes du passé. Google s’appuie sur une fusion historique entre l’environnement applicatif d’Android et la légèreté de ChromeOS. Ce chantier logiciel majeur, baptisé « Aluminium OS » dans les couloirs de l’entreprise, place l’intelligence artificielle au centre de l’expérience utilisateur.

Les ingénieurs configurent le système d’exploitation pour intégrer nativement le grand modèle de langage Gemini. Cette architecture logicielle innovante promet de transformer radicalement les usages quotidiens en offrant des fonctionnalités d’assistance connectée inédites et profondément ancrées dans l’interface globale.

Une diversité de processeurs pour s’attaquer à tous les segments

Google refuse de limiter sa stratégie à un produit unique et préfère diversifier ses alliances technologiques. L’entreprise répartit ainsi sa future gamme entre trois constructeurs de puces électroniques distincts, mariant les architectures traditionnelles x86 et le monde de l’Arm.

Par ailleurs, la firme prévoit d’équiper quatre de ses variantes avec les processeurs Intel Panther Lake de la génération Core Ultra 300. Trois déclinaisons exploiteront quant à elles la plateforme Qualcomm Snapdragon X. Il s’agit d’une solution reconnue pour sa gestion énergétique et son impact positif sur la durée de vie de la batterie. Enfin, le dernier appareil intègrera un processeur MediaTek Kompanio Ultra. Ce composant haut de gamme a déjà fait ses preuves dans l’univers informatique.

Cette politique d’ouverture permet d’offrir une grande pluralité de designs et de gammes de prix. Plusieurs constructeurs de renom comme Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo soutiennent déjà officiellement cette initiative. Cette démarche inclusive crée une émulation forte sur le secteur, d’autant que d’autres acteurs proposent des alternatives tout aussi compétitives. À titre d’exemple, le Lenovo IdeaPad Slim 5i s’impose comme le nouvel ultraportable qui défie le MacBook Neo d’Apple à travers une proposition technique très soignée.

Les zones d’ombre d’un lancement aussi massif

Il faut noter que la profusion de modèles présente des risques commerciaux évidents. Si Apple opte traditionnellement pour un catalogue restreint et parfaitement identifiable par le grand public, Google choisit la dispersion. Certains observateurs soulignent également que les puces Qualcomm sélectionnées pourraient correspondre à la première génération Snapdragon X Plus plutôt qu’aux récents processeurs X2. Cela pourrait limiter les performances pures en configuration Arm.

De plus, les fuites actuelles ne permettent pas encore d’attribuer chaque nom de code à une marque précise. Par ailleurs, le flou persiste concernant la grille tarifaire. Le déploiement simultané de huit ordinateurs portables différents risque de saturer l’esprit des consommateurs si Google ne clarifie pas rapidement les fiches techniques et le positionnement budgétaire de chaque produit.