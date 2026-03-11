Huawei intelligence industrielle marque une avancée spectaculaire au MWC 2026

Le MWC 2026 à Barcelone a été marqué par une avancée notable de Huawei dans le domaine de l’intelligence industrielle. L’entreprise chinoise a présenté des expositions et de nouvelles solutions d’intelligence industrielle avec l’ambition de transformer plusieurs secteurs d’activité. Découvrons ensemble les points forts de cet événement qui confirme le leadership de Huawei sur l’innovation numérique mondiale.

Lancement de 115 expositions mondiales sur l’intelligence industrielle

Au MWC 2026, Huawei a surpris en dévoilant pas moins de 115 expositions dédiées à l’intelligence industrielle. Ces expositions ont été co-organisées avec des clients majeurs issus de divers secteurs. Parmi eux, des noms connus comme Eskom, Shandong Port Group ou encore HM Hospitales.

L’objectif est clair : montrer comment l’intelligence artificielle peut répondre à des problématiques concrètes. Ces présentations mettent en avant des cas d’usage réels, inspirant d’autres organisations à démarrer leur propre transformation numérique. En parallèle, Huawei démontre la valeur ajoutée de ses solutions dans des domaines variés comme l’énergie, la santé ou encore la logistique.

Présentation de 22 solutions et mise à jour du cadre SHAPE 2.0

En plus des expositions, Huawei a lancé 22 nouvelles solutions d’intelligence industrielle. Elles ciblent des secteurs clés : énergie, finance, transport, vente au détail ou encore villes intelligentes. Ces solutions permettent une automatisation accrue et une prise de décision facilitée par l’IA.

Par ailleurs, le cadre de partenariat SHAPE 2.0 a été entièrement revu. Il intègre désormais l’intelligence artificielle au cœur de chaque démarche. Les nouveautés incluent la montée en gamme de produits, le soutien à l’innovation par l’IA et un ensemble complet de certifications pour les partenaires. On note aussi la mise en place de solutions tout-en-un et de nombreux outils d’assistance performants, comme le serveur Atlas 850.

Le parcours ACT, une approche structurée de la transformation intelligente

Huawei propose désormais le parcours ACT pour accompagner ses clients vers une transformation intelligente réussie. Ce parcours repose sur trois étapes incontournables :

Évaluer les scénarios métiers où l’IA apporte une vraie valeur ajoutée.

les scénarios métiers où l’IA apporte une vraie valeur ajoutée. Étalonner les modèles en utilisant des données spécifiques et de qualité.

les modèles en utilisant des données spécifiques et de qualité. Transformer les opérations grâce à des talents spécialisés en IA et industrie.

Ce cadre aide plus de mille clients à tirer profit de l’IA. Il assure aussi la sécurité des données et la montée en compétences des équipes via de nouvelles formations et initiatives communautaires.

En conclusion, Huawei intelligence industrielle se positionne comme un acteur central de l’innovation digitale dans l’industrie. Grâce à ses expositions mondiales, ses solutions sur-mesure et son parcours ACT, le groupe accompagne les entreprises vers une transformation rapide et sécurisée. Cette dynamique créera des opportunités de croissance dans de nombreux secteurs et façonnera l’industrie de demain.

