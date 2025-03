Windows 11 : même Notepad intégrera désormais l’intelligence artificielle

Actuellement, l’objectif de Microsoft est d’intégrer l’intelligence artificielle dans toutes les applications prises en charge par Windows 11, même les plus basiques. En effet, après avoir déployé une version native de Copilot sur Windows 11 et s’être occupé de la barre des tâches, Microsoft se penche désormais sur les fonctions Bloc-notes (Notepad) et Capture d’écran (Snipping Tool).

L’IA peut désormais vous fournir des résumés sur Notepad

L’application Notepad fait partie des fonctionnalités historiques de Windows. Microsoft a décidé de mettre son intelligence artificielle dans Windows 11 pour fournir des résumés aux utilisateurs. Concrètement, l’utilisateur n’a qu’à sélectionner un texte pour qu’une version condensée de celui-ci soit générée automatiquement. Cela permet ainsi de comprendre rapidement les contenus volumineux.

Il existe trois façons d’utiliser cette fonctionnalité. La première est de sélectionner le texte, de faire un clic droit et de cliquer sur “Summarize”. La deuxième est d’utiliser l’option correspondante dans le menu Copilot. Quant à la dernière méthode, elle consiste à passer par le raccourci Ctrl + M. En outre, l’utilisateur peut également choisir la longueur du résumé.

Attention, cette fonctionnalité n’est pas accessible à tous les utilisateurs. Seuls les abonnés Microsoft 365 Personnel/Familial ou Copilot Pro pourront utiliser cette fonctionnalité en se servant de leurs crédits IA. Ils pourront également désactiver cette fonctionnalité d’IA dans les paramètres de l’application.

L’outil de capture d’écran intègre aussi une nouvelle fonctionnalité sous Windows 11

Microsoft a intégré une nouvelle fonctionnalité dénommée “Draw & Hold” dans l’outil Capture d’écran. Cette fonctionnalité a pour objectif d’améliorer l’expérience d’annotation des captures d’écran. Plus précisément, les utilisateurs pourront créer des formes géométriques parfaites à partir de simples traits dessinés à main levée.

Dans les faits, lorsqu’un utilisateur fait une capture d’écran, il peut sélectionner l’outil stylo et dessiner une forme quelconque (ligne, flèche, ovale ou rectangle). En maintenant le curseur immobile pendant quelques secondes, le trait se transforme automatiquement en une forme géométrique parfaite. L’utilisateur pourra ensuite la redimensionner ou la repositionner avant de relâcher le curseur.

Pour l’instant, ces améliorations de Notepad et Snipping Tool sont déployées auprès des utilisateurs inscrits aux programmes Windows Insider dans les canaux Canary et Dev.