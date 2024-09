Une Apple Watch SE en plastique pourrait arriver, mais pas avant 2025

L’idée d’une Apple Watch SE en plastique continue de faire son chemin. Et ce, même s’il faut attendre au moins l’année prochaine pour la voir apparaître. Ce modèle est censé être une version encore plus abordable de la montre connectée. Du moins c’est ce qu’avance Mark Gurman de Bloomberg, toujours bien informé sur les projets d’Apple. Même si la montre n’a pas été annoncée lors de l’événement « It’s Glowtime » du 9 septembre, elle reste dans les plans de la marque.

Une montre pour les petits budgets

L’Apple Watch SE est déjà positionnée comme une alternative plus économique aux modèles phares de la marque. Cependant, l’ajout d’une coque en plastique permettrait de réduire encore les coûts, rendant la montre encore plus accessible. Cela pourrait attirer une nouvelle clientèle. En particulier, les parents à la recherche d’une montre simple et moins chère pour leurs enfants. « Des couleurs vives et audacieuses seraient également au programme », selon Gurman.

Il est important de comprendre que les matériaux jouent un rôle clé dans le prix d’un produit Apple. L’utilisation du plastique au lieu de l’aluminium ou de l’acier inoxydable est une stratégie classique pour réduire les coûts. Ce type de matériaux est couramment utilisé dans les produits électroniques de milieu de gamme.

Un retard dû à des problèmes de fabrication ?

Si l’idée semble séduisante, la réalisation semble poser problème. Gurman rapporte que « Apple a rencontré des difficultés lors de la conception de cette Apple Watch en plastique ». Ces problèmes, probablement liés à la résistance ou au rendu esthétique du plastique, expliqueraient l’absence de ce modèle lors du dernier événement.

Cela dit, la montre est toujours en développement et pourrait bien être dévoilée l’année prochaine. Apple semble déterminé à explorer cette option, mais seulement lorsque les obstacles techniques seront levés.

L’Apple Watch SE serait destiné aux plus jeunes

Avec cette Apple Watch SE en plastique, Apple cible probablement un public plus jeune. Les enfants et les adolescents représentent une part croissante du marché des objets connectés. Avec une montre colorée, légère et abordable, Apple pourrait facilement conquérir ce segment. D’autant plus que de nombreux parents sont prêts à investir dans une technologie qui permet de garder un œil sur leurs enfants sans pour autant leur offrir un smartphone.

L’Apple Watch SE reste un produit intéressant pour les jeunes utilisateurs. Elle dispose de fonctions de suivi d’activité, de notifications et de fonctionnalités de sécurité comme l’appel d’urgence.

La concurrence se prépare

Il est aussi probable qu’Apple veuille garder un œil sur ses concurrents. Par exemple, ceux qui proposent déjà des montres connectées en plastique ou à des prix plus bas. Google, Samsung et Fitbit lancent régulièrement des produits destinés aux jeunes ou aux utilisateurs ayant un budget plus restreint. L’Apple Watch SE en plastique pourrait être la réponse d’Apple pour rester compétitif dans ce secteur. Mais pour l’instant, il faudra patienter. En effet, on ne s’attend pas à voir ce modèle avant l’année prochaine, au mieux.