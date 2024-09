Whale TV : Un nouveau nom pour une expérience télé enrichie

Whale TV, anciennement connu sous le nom de ZEASN, a annoncé un changement de nom afin de mieux toucher les consommateurs. Par ailleurs, cette initiative vise à promouvoir l’identité de la marque tout en améliorant l’expérience de visionnage pour les utilisateurs de téléviseurs intelligents.

Changement de nom : ZEASN devient Whale TV

Le fabricant indépendant de systèmes d’exploitation TV, ZEASN, change de nom pour devenir Whale TV. Ce changement marque un tournant important pour l’entreprise. Depuis sa création en 2011, ZEASN s’est concentré sur les marques et les usines de télévision. Désormais, le nouveau souhaite toucher plus directement les consommateurs, en leur offrant une expérience plus fluide et intuitive.

Whale TV+ : Un nouveau service intégré

Pour enrichir l’offre, ils fusionnent leurs services de diffusion télévisuelle gratuite, rlaxx TV et Whale Live, sous une nouvelle bannière appelée Whale TV+. Ce service sera intégré dans la prochaine version de Whale TV, appelée Whale OS 10. Grâce à ce service, les utilisateurs pourront accéder à des milliers d’heures de télévision gratuite, en direct ou à la demande.

Une marque tournée vers le consommateur

L’objectif est de devenir plus accessible et convivial pour les utilisateurs. La nouvelle identité de marque comprend une palette de couleurs vives et un design accueillant. Les ingénieurs de Whale TV travaillent sur des technologies complexes pour simplifier l’expérience TV des consommateurs. Ainsi, ils souhaitent être reconnus et préférés des marques de télévision, des fournisseurs de contenu et des téléspectateurs.

Amélioration de l’expérience utilisateur TV

Whale TV se concentre sur l’amélioration de l’expérience utilisateur. De plus, l’intégration de services similaires rend la recherche de divertissements gratuits plus simple. Ainsi, les utilisateurs peuvent découvrir et apprécier leurs contenus préférés sans effort. En outre, en mettant l’accent sur une expérience télévisuelle plus intelligente et personnalisée, ils visent à rendre la télévision plus agréable pour tous.

En conclusion, ce changement de nom marque une nouvelle ère pour l’entreprise. Grâce à ce service, les utilisateurs bénéficieront de plus de contenus gratuits et d’une expérience de visionnage améliorée. Ils souhaitent devenir une marque incontournable pour les téléviseurs intelligents, connectant ainsi fournisseurs de contenu et consommateurs.

