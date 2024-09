Siyi intelligence éblouit wrrc 2024 avec ses innovations

La technologie intelligente de Siyi Intelligence (Syrebo) marque un tournant dans le domaine de la réadaptation. L’entreprise a récemment fait sensation lors de deux événements majeurs. Il s’agit d’i-CREATe 2024 et de la Convention mondiale des robots de réadaptation 2024 (WRRC 2024) à Shanghai.

Présentation des solutions innovantes de siyi intelligence

Siyi Intelligence a captivé l’attention des professionnels de la réadaptation. Leur gamme de produits avancés, comme le système de formation et d’évaluation de la rééducation par interface cerveau-ordinateur, a impressionné. Les visiteurs ont également apprécié le robot intelligent de rééducation pour les membres supérieurs et le robot de rééducation de la main. Les critiques sont élogieuses, soulignant l’innovation et la conception intuitive.

Reconnaissance et succès lors de wrrc 2024

Lors de WRRC 2024, Siyi Intelligence a attiré de nombreux participants et experts dans le domaine. Par ailleurs, le professeur Jie Jia de l’hôpital Huashan a visité leur stand, fournissant ainsi des commentaires précieux sur la conception et l’utilité clinique des solutions de réadaptation intelligentes de Siyi. De plus, cette reconnaissance renforce leur position de leader dans le secteur.

Participation à la compétition mondiale et récompenses

Le 23 août, Siyi Intelligence a participé au concours mondial de l’esprit d’entreprise, où leur interface cerveau-ordinateur Syrebo® a été primée. En effet, après une évaluation détaillée par les juges, elle a remporté le prix du meilleur prototype. De plus, cette victoire s’ajoute aux prix Red Dot et iF Design, confirmant ainsi la qualité et l’innovation des produits de Siyi.

Siyi Intelligence continue d’innover dans le domaine de la neuroréhabilitation. Leur mission est de développer des solutions robotiques abordables pour les hôpitaux, les cliniques et les utilisateurs individuels. Avec des produits certifiés FDA et marqués CE, ils desservent plus de 80 pays. Grâce à des technologies de pointe et à une vision claire, Siyi Intelligence se positionne comme un acteur incontournable de la réadaptation mondiale.

Lisez notre dernier article tech : Test – Baseus N1 : performance, autonomie et sécurité