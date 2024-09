Test – Baseus N1 : performance, autonomie et sécurité

La Baseus N1 est un produit remarquable dans le domaine de la surveillance domestique. Ce concentré de technologie promet de protéger votre domicile avec une clarté visuelle exceptionnelle. Il offre également une autonomie impressionnante. En plus de ses performances de haute qualité, cette caméra se distingue par son design robuste et sa facilité d’installation, alliant ainsi sécurité, efficacité et praticité.

Clarté 2K et champ de vision de la Baseus N1

La caméra de sécurité Baseus N1 impressionne par sa capacité à capturer des vidéos en résolution 2K. Elle offre une clarté visuelle exceptionnelle. Elles disposent d’un champ de vision de 145°, elle couvre une large portion de votre environnement. Le tout donne une surveillance efficace des zones critiques autour de votre domicile. La vision nocturne en couleur, combinée à un zoom numérique 8x. Cela assure une visibilité claire même dans l’obscurité, jusqu’à 6 mètres de distance. Vous recevez ainsi des images détaillées, de jour comme de nuit, sans compromis sur la qualité.

Baseus N1 : Autonomie et durabilité Tout Temps

L’autonomie est certainement l’atout majeur de la Baseus N1. En effet, avec sa batterie de 7 800 mAh, elle offre jusqu’à 210 jours de surveillance continue avec une seule charge. Par ailleurs, cette caméra est spécialement conçue pour résister aux conditions météorologiques les plus extrêmes, fonctionnant parfaitement dans une plage de températures allant de -20°C à 50°C. Avec sa certification IP67, la Baseus N1 garantit une grande durabilité. Elle offre ainsi une tranquillité d’esprit à long terme sans nécessiter de maintenance fréquente. Lorsque le moment de la recharge arrivera, il ne faut que 4 à 5 heures pour remettre la caméra en service.

Sécurité des données de la Baseus N1 et stockage ajustable

La Baseus N1 ne se contente pas de surveiller votre maison ; elle protège également vos données. La caméra de sécurité Baseus dispose d’un stockage de 16 Go, extensible jusqu’à 16 To. Cela représente une assez grande quantité de vidéos. La caméra utilise le chiffrement AES+RSA pour garantir que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données. Ce niveau de protection des données vous assure que votre vie privée est préservée en toute circonstance.

Alerte instantanée et installation flexible

La Baseus N1 se distingue également par son système d’alerte instantanée. Grâce au suivi des personnes, elle vous envoie des notifications et des instantanés dès que quelqu’un s’approche de votre domicile. Cette fonctionnalité vous permet de réagir rapidement à toute situation suspecte. De plus, la conception sans fil de la caméra permet une installation facile même pour les non-initiés ! En quelques minutes seulement, n’importe où autour de votre maison. Pour installer la caméra, il faut percer 2 trous, mettre des chevilles et fixer avec des vis, tout est fourni. Une bonne option pourrait être : 1 caméra qui fixe le portail et l’autre qui surveille la porte d’entrée.

En conclusion, la Baseus N1 combine des performances techniques haut de gamme et des fonctionnalités avancées. Elle offre une surveillance domestique de haute qualité. Avec sa clarté 2K, son autonomie exceptionnelle, sa résistance aux conditions extrêmes, et ses robustes mesures de sécurité des données, elle se positionne comme un très bon choix pour ceux qui cherchent à renforcer la sécurité de leur domicile.

