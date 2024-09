Asus dévoile ses PC Copilot+ sous Qualcomm

Pendant l’IFA 2024, Asus a fait sensation non seulement avec ses PC Copilot+ sous Intel, mais aussi en dévoilant une nouvelle gamme sous ARM. Ces nouveaux modèles sont propulsés par le puissant processeur Snapdragon X Plus à huit cœurs. Ils promettent des performances boostées par l’IA, une autonomie impressionnante et une connectivité de pointe.

Vivobook S15 : L’élégance au service de la productivité

Avec son châssis ultrafin et léger en métal, le Vivobook S15 s’adresse aux nomades en quête de performances et de style. Son écran ASUS Lumina OLED 3K de 15,6 pouces offre une expérience visuelle immersive. Il est idéal pour le travail créatif ou le divertissement. L’application StoryCube, propulsée par l’IA facilite la création de contenus visuels attrayants. La batterie longue durée vous permet de rester productif toute la journée.

ProArt PZ13 : La créativité sans limites, même en déplacement

Le ProArt PZ13, PC détachable 2-en-1, est le compagnon idéal des créateurs nomades. Robuste et léger, il se transforme facilement en tablette grâce à son écran tactile ASUS Lumina OLED 3K. Le stylet ASUS Pen 2.0 (en option) offre une précision inégalée pour le dessin et la prise de notes. Avec ses outils d’IA intégrés et son abonnement à CapCut, le ProArt PZ13 vous permet de donner vie à vos idées, où que vous soyez.

Snapdragon X Plus : La puissance de l’IA au cœur de l’expérience

Ces deux nouveaux modèles sont les premiers à intégrer la plateforme Snapdragon X Plus. Grâce au processeur Qualcomm Oryon™ à huit cœurs et à ses 45 TOPS de puissance de traitement de l’intelligence artificielle, ces PC offrent des performances exceptionnelles tout en conservant une autonomie remarquable.

Disponibilité et prix

Ces PC Asus Copilot+ sous Qualcomm sont disponibles en France dès le 9 septembre 2024. Le Vivobook S15 sera proposé à partir de 999 €, tandis que le ProArt PZ13 sera commercialisé à partir de 1 299 €.