Annapurna Interactive : tout le personnel du studio derrière Stray démissionne !

Depuis quelques mois, l’industrie du jeu vidéo a enregistré des licenciements et des fermetures de studios de jeux. Même les plus grosses entreprises n’y ont pas échappé, comme c’était le cas de Bungie il y a quelques semaines. Et aujourd’hui, c’est au tour d’Annapurna Interactive de subir le même sort. En effet, suite à une démission collective, l’éditeur derrière Stray n’a désormais plus aucun employé dans leurs locaux. Enquête.

Démission collective chez Annapurna Interactive : une négociation qui aurait échoué ?

La mauvaise nouvelle nous est parvenue du média Bloomberg. Selon ce dernier, toute l’équipe d’Annapurna Interactive, comptant 25 membres, a présenté leur démission en même temps. Cette décision collective des employés est prise après que les négociations entre Annapurna Interactive et sa maison mère Annapurna Pictures ont échoué. En effet, cette dernière a refusé que sa division jeu vidéo devienne une entité indépendante. Megan Ellison, la PDG d’Annapurna Pictures se serait également retirée des négociations avec Nathan Gary, président d’Annapurna Interactive.

Suite à cet échec des négociations, Nathan Gary et les 24 autres membres du studio d’édition ont tous quitté leur emploi. “Les 25 membres de l’équipe d’Annapurna Interactive ont démissionné collectivement », déclare l’ex-président dans une déclaration collective. “C’est l’une des décisions les plus difficiles que nous ayons jamais eues à prendre et nous n’avons pas pris cette décision à la légère.”

De son côté, Megan Ellison a déclaré à Bloomberg son souhait de continuer à proposer de nouveaux jeux à l’avenir. Et ce, malgré le fait que la branche vidéoludique d’Annapurna Pictures a maintenant zéro employé. “Nous nous engageons non seulement à sortir les jeux prévus, mais également à étendre notre présence dans l’espace interactif. Pour cela, nous chercherons des opportunités d’approches plus intégrées dans des histoires linéaires et interactives pour les films, la télévision, les jeux ou le théâtre. »

Annapurna Interactive est connu pour ses titres à succès tels que Outer Wilds et Stray. Espérons que le studio va se relever de cette discorde, pour nous proposer encore de beaux jeux dans les prochaines années.