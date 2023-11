Stray arrivera sur macOS le 5 décembre !

L’éditeur de jeux vidéo Annapurna Interactive a récemment révélé la date de sortie de Stray pour Mac. En effet, ce jeu vidéo qui raconte l’histoire d’un chat égaré dans une ville cyberpunk sortirait le 5 décembre sur le Mac App Store et sur Steam. Toutefois, il faut savoir que les joueurs ne pourront bien profiter de ce jeu vidéo que sur un système assez récent.

Après PC, PlayStation et Xbox, c’est au tour des joueurs Mac de découvrir Stray !

D’après Engadget, Stray fonctionnera sur les Mac dotés d’un chipset Apple Silicon. Les joueurs avec un ordinateur basé sur Intel ne pourront donc pas y jouer, sauf si le joueur utilise une autre plateforme ou vérifie sa compatibilité à un service cloud.

Pour rappel, Stray a fait ses débuts sur PC et PlayStation en juillet 2022. Il est également sorti sur Xbox en août dernier. Les joueurs sur Mac vont ainsi bientôt pouvoir rejoindre la liste des personnes qui pourront découvrir cette passionnante aventure cyberpunk avant son adaptation en film.

L’écosystème Apple s’ouvre à plus de jeux emblématiques

Apple semble faire plus d’efforts dans le domaine des jeux. En effet, certains éditeurs ont proposé plus de titres pour les appareils de la firme à la pomme. Citons, par exemple, le titre Resident Evil Village qui est arrivé sur iPhone 15 Pro et sur certains modèles iPad. Il est également prévu qu’Assassin’s Creed Mirage, Death Stranding et qu’un remake de Resident Evil 4 arrivent dans l’écosystème d’Apple dans les mois à venir.