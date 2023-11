La PS4 et la PS5 perdent l’option de partage sur X

Lundi 06 novembre, Engadget rapporte que les PlayStation 4 et PlayStation 5 n’offriront bientôt plus l’option de partage sur X. Le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter. En effet, à compter du 13 novembre 2023, les joueurs ne pourront plus y partager des clips vidéo ou des captures d’écran de leur console vers ce réseau social.

Sony a indiqué dans un communiqué et sur une page d’assistance que les utilisateurs ne pourront plus « publier et afficher directement du contenu, des trophées et d’autres activités liées au jeu sur X directement depuis PS5/PS4 (ou associer un compte X pour le faire) ».

Microsoft a également boycotté l’option de partage sur X

Jusqu’à présent, la société multinationale japonaise ne s’est pas prononcée sur les raisons de sa décision. Néanmoins, Engadget suppose que cela pourrait être lié au fait que X a fermé son API gratuite plus tôt cette année. Cela a obligé les développeurs et les entreprises à débourser de l’argent pour pouvoir accéder à ses services. Par ailleurs, Microsoft ne permet plus également à ses utilisateurs de publier des clips Xbox directement sur X depuis avril.

Néanmoins, Engadget avance que les joueurs pourront toujours contourner cette interdiction sur leur console PlayStation. Ceux qui possèdent une PS5 pourraient accéder à leurs captures récentes via l’application PS et les partager sur le réseau social X depuis leur téléphone. Pour les utilisateurs de PS4, ils devront utiliser une clé USB pour copier ces captures sur leur ordinateur. En outre, même si Sony interdit le partage sur X, les joueurs pourront toujours faire un partage direct sur d’autres plateformes, notamment sur YouTube.