GTA Online : 1 million de dollars gratuit sur PlayStation 4

GTA Online promet des mois heureux pour tous ceux qui appliqueront cette astuce. En effet, vous possédez la PlayStation 4 et un abonnement PS plus ? Alors, n’attendez plus et réalisez cette astuce pour pouvoir gagner gratuitement 1 million de dollars virtuels sur votre jeu préféré. Cependant, on précisera que la méthode pour obtenir l’argent virtuel n’est plus la même. De ce fait, nous expliquerons comment réaliser la méthode, mais aussi de faire découvrir à ceux qui ne savaient pas que celle-ci existait.

Playstation Plus

Une offre remarquable pour les joueurs

Mais avant, on se doit de vous expliquer comment Rockstar Games a généreusement offert ces précieux dollars virtuels. En fait, tout a commencé lors de l’annonce officielle de la PS5 par Sony en juin 2020. L’éditeur américain a promis aux joueurs du GTA Online PlayStation 4 une offre alléchante qui leur permettrait de s’amuser et de frimer auprès de leurs copains. Une offre qui a certainement été pensée pour faire patienter leurs joueurs de l’arrivée de la next gen…

Ainsi chaque mois, les personnes qui posséderont GTA 5 et un abonnement PlayStation Plus, se verront bénéficier d’un million de dollars virtuels sur leur compte, une somme qui n’est pas négligeable surtout sur un jeu où les choses coûtent cher. Alors, l’astuce sera mise en place jusqu’à mi- 2021 pour permettre à tous de l’avoir au moins une fois.

Tout d’abord, il vous suffira de vous rendre sur le PlayStation Store. Bien sûr, soit vous le faites directement sur votre console ou à partir d’un navigateur tel que Google Chrome. Deuxièmement, il faudra vous connecter avec votre compte PlayStation sur lequel vous jouez à GTA Online.

Ensuite, il ne vous reste plus grand-chose à faire puisqu’il faut tout simplement vous rendre sur le DLC appelé « PS Plus : 1 000 000 GTA$ dans GTA Online » . Et hop, le tour est joué vous recevrez directement sur votre compte en ligne l’argent promis. Bien sûr, cette action pourra être répétée jusqu’à la sortie de GTA 5 sur la PlayStation 5 comme l’explique le compte officiel PlayStation sur Twitter : « Les abonnés PlayStation Plus reçoivent 1 000 000 GTA$ pour la version PS4 de GTA Online chaque mois jusqu’à ce que GTA V soit lancé sur PS5 plus tard cette année ».