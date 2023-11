Apple présente le nouvel iMac 24 pouces alimenté par la puce M3

Le lundi 30 octobre, Apple a annoncé une nouvelle génération d’iMac 24 pouces. Cette annonce survient près de trois ans après l’introduction de l’iMac M1. Cette nouvelle version présente un design similaire à l’ancien modèle. Toutefois, elle sera alimentée par la puce M3 qui est plus rapide et plus efficace.

La puce M3 : 30% plus rapide que la puce M1 et 15% plus rapide que la puce M2

Pour information, l’iMac n’a pas été mis à jour depuis qu’il a reçu la puce M1 en 2021. La grande nouveauté de cet iMac est la puce M3. Il s’agit de la première puce Apple conçue pour les Mac basée sur l’architecture à 3 nanomètres. Selon Apple, cette puce apporte de grandes avancées en matière de GPU.

En effet, le processeur M3 offre des cœurs de performances jusqu’à 30% plus rapides que le M1 et 15% plus rapides que le M2. Avec sa nouvelle architecture, cette puce consomme moins d’énergie que ses prédécesseurs tout en offrant plus de performances. Le modèle de base dispose d’un processeur à 8 cœurs et d’un GPU à 10 cœurs.

En ce qui concerne les prix, la configuration de 256 Go de stockage et 8 Go de RAM est vendue à partir de 1299 dollars, soit 1225 euros. Pour le moment, il n’existe aucune version de l’iMac avec les puces M3 Pro ou M3 Max. Il est déjà possible de précommander le nouvel iMac sur le site d’Apple. La livraison devrait se faire le 7 novembre.