Comment changer le code pin de son Samsung ?

Le code pin est un code à quatre chiffres qui permet de protéger l’accès à votre carte SIM et à votre réseau mobile. En effet, il peut vous être demandé quand vous allumez votre smartphone Samsung, ou que vous changez de carte SIM. Cependant, vous souhaitez modifier ce code pin, pour le personnaliser ou le rendre plus sécurisé ? Vous pouvez le faire facilement depuis les paramètres de votre smartphone. Voici comment procéder, en fonction de votre modèle et de votre version de Samsung One UI.

Changer le code pin sur un smartphone Samsung sous One UI 3.0 ou supérieur

Si vous possédez un smartphone Samsung récent, comme le Galaxy S21, le Galaxy Note 20 ou le Galaxy A52, vous disposez de la dernière version de l’interface Samsung One UI, qui est basée sur Android 11. Pour changer le code pin de votre carte SIM sur ces modèles :

Allez dans les Paramètres de votre smartphone

Appuyez sur Connexions

Appuyez sur Gestion de la carte SIM

Sélectionnez la carte SIM pour laquelle vous voulez changer le code pin

Appuyez sur Verrouillage de la carte SIM

Appuyez sur Modifier le code PIN de la carte SIM

Entrez votre code pin actuel

Entrez votre nouveau code pin

Confirmez votre nouveau code pin

Votre code pin est désormais modifié. Il est possible que vous deviez le saisir à chaque fois que vous allumerez votre smartphone ou que vous changerez de carte SIM.

Changer le code pin sur un smartphone Samsung sous One UI 2.0 ou inférieur

Si votre smartphone Samsung est plus ancien, comme le Galaxy S10, le Galaxy Note 10 ou le Galaxy A51, vous disposez probablement d’une version antérieure de l’interface Samsung One UI, qui est basée sur Android 10 ou Android 9. Par conséquent, pour modifier le code pin de votre carte SIM, il vous faut :

D’abord, allez dans les Paramètres de votre smartphone

Appuyez sur Connexions

Ensuite, appuyez sur Gestion de la carte SIM

Cliquez sur Verrouillage de la carte SIM

Appuyez sur Modifier le code PIN de la carte SIM

Saisissez votre code pin actuel

Définissez votre nouveau code pin

Confirmez votre nouveau code pin

Que faire en cas d’oubli du code pin ?

Malheureusement, si vous avez oublié votre code pin, vous ne pourrez pas accéder à votre carte SIM ni à votre réseau mobile. Vous aurez alors besoin du code PUK (Personal Unblocking Key ou Clé de déblocage personnelle en français). C’est un code à huit chiffres qui permet de débloquer votre carte SIM. Vous pouvez trouver ce code sur le support plastique de votre carte SIM, ou sur le courrier ou le mail que vous avez reçu de votre opérateur lors de la souscription de votre forfait. Cependant, si vous ne disposez pas de ce code, vous devrez contacter votre opérateur pour le récupérer. Pour utiliser le code PUK, vous devez :