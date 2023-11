Apple : Dîtes adieu au MacBook Pro Touch Bar 13 pouces !

L’événement Scary Fast d’Apple a été riche en annonces ! Parmi les plus grosses nouvelles de la soirée, il y a eu la présentation de la série de puces M3. Cependant, Apple a aussi annoncé qu’il allait mettre fin à la vie de son MacBook Pro 13 pouces, l’un de ses ordinateurs portables les plus controversés.

Le MacBook Pro 13 pouces est devenu obsolète ?

En effet, ce modèle a joui pendant des années des faveurs des clients en raison de sa qualité de conception et de ses spécifications Pro. Toutefois, Apple a sorti de nouveaux modèles d’ordinateurs portables au fil des années. Cela a ainsi mis le MacBook Pro 13 pouces sur le tard. Et l’entrée de la nouvelle série de puces M3 a sonné le glas de ce modèle.

Pour rappel, ce modèle a connu une période difficile en 2016 avec sa refonte majeure et l’apparition de la Touch Bar. Cette dernière a connu un franc succès auprès de certains utilisateurs tandis que d’autres l’ont trouvée peu utile. Apple a finalement enlevé la Touch Bar sur les derniers modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces. Toutefois, il l’a conservée sur son MacBook Pro 13 pouces.

Un achat peu intéressant par rapport aux autres modèles

En 2023, le MacBook Pro 13 pouces n’est plus considéré comme un investissement intéressant. Et ce, même s’il est alimenté par la puce M2 d’Apple. En effet, bien qu’il reste efficace pour les tâches légères au quotidien, il ne remplit plus les exigences attendues d’un modèle Pro.

Malgré cela, Apple affirme que le MacBook Pro 13 pouces figure parmi ses modèles les plus vendus. Ce modèle Pro était vendu à partir de 1.299 dollars, soit 1.225 euros environ. Néanmoins, à l’heure actuelle, d’autres modèles offrent plus de satisfactions aux clients. C’est le cas notamment du nouveau MacBook Air, mais surtout des récents MacBook Pro M3 14 pouces, vendus à partir de 1.599 dollars, soit 1.509 euros.