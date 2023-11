Kia s’engage fièrement dans l’eSport féminin avec la Coupe des Étoiles

Le mardi 31 octobre, Kia France, en collaboration avec Havas Play a orchestré l’activation de la finale de la Coupe des Étoiles lors de la Paris Games Week. Ce partenariat naturel s’inscrit en parfait accord avec les valeurs d’inclusion de la Coupe des Étoiles et l’engagement de Kia dans l’eSport féminin. La marque coréenne devient ainsi le fournisseur officiel de la première compétition féminine sur League of Legends en France.

Kia, un partenaire officiel pour un grand rendez-vous eSports

En marge de cette manifestation, Kia avait organisé un jeu concours sur ses réseaux sociaux, offrant ainsi la chance à ses fans d’assister à la grande finale de la Coupe des Étoiles. De plus, Kia proposait aux spectateurs une interview exclusive de Cosmic et Evalunna, deux joueuses des équipes finalistes, conduit par la streameuse Aloonea. Cet entretien a pour cadre le nouveau crossover Kia EV6 GT 100% électrique, récemment élu « World Performance Car Of The Year 2023 ». Cette initiative a pour objectif de promouvoir l’esport tout en valorisant le parcours des joueuses et en renforçant leur lien avec leurs fans.

Au cours de la Paris Games Week, la marque coréenne a honoré la MVP de la finale de la Coupe des Étoiles. Les spectateurs ont pu également découvrir l’ultra-technologique Kia EV9 100% électrique. Démonstration parfaite du rôle majeur que joue Kia dans le monde de l’esport depuis 2019.

L’engagement de Kia dans le monde de l’esport

Selon Olivier Bouelharrag, Directeur Marketing de Kia France, l’implication de la marque dans le monde de l’esport est indéniable, en témoignent leur partenariat avec LEC (Championnat d’Europe de League of Legends) et la Team Vitality. Kia compte marquer davantage sa présence dans ce domaine d’où son engagement dans la Coupe des Étoiles, première compétition féminine de League of Legends.

La marque coréenne contribue à rendre accessible l’eSport à un public plus large, notamment les femmes, et s’engage à valoriser les compétences et les talents féminins au travers de leurs initiatives et collaborations. Elles prévoient d’ailleurs de récompenser la MVP de la finale de la Coupe des Étoiles par une expérience immersive au sein des studios du LEC à Berlin.

Pour clôturer, Kia joue un rôle important non seulement en tant qu’acteur, mais aussi en tant qu’ambassadeur de l’eSport en France. Grâce à sa présence et à son engagement dans ce domaine, la marque apporte une dimension unique à ce sport électronique tout en inspirant de futurs talents. Allez faire un tour sur les réseaux sociaux de Kia pour en savoir plus, et pourquoi pas, vous aussi, vous laissez inspirer par cet univers passionnant.