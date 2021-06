ESSAIS – Kia Rio, Stonic et Picanto : l’ambition de la voiture hybride

Avec ses trois modèles, Kia propose une gamme de voitures pertinente, adapté pour plusieurs budgets, pour avoir une proposition claire pour chaque bourse. La marque propose une gamme claire, avec quelques ajouts d’un modèle à l’autre très pertinent. Nous avons eu l’occasion d’essayer trois modèles : la Kia Rio, Stonic et Picanto. Voici notre avis sur ces trois modèles.

Kia Picanto : Une citadine accessible



Kia Motors a apporté d’importantes améliorations à la Picanto, le modèle le plus compact de la gamme, dont la commercialisation a débuté en France en septembre 2020. Offrant une toute nouvelle gamme de technologies de sécurité et de systèmes télématiques habituellement réservés à des véhicules de plus grand gabarit et plus onéreux, ce modèle restylé revendique également un plus faible niveau d’émissions grâce à des motorisations revisitées.

Des améliorations ont également été apportées aux motorisations essence de la Picanto, dont le nouveau moteur 1,2 DPi 84 ch. La Picanto bénéficie d’un design extérieur repensé, sur sa version GT Line, typé sport. Il en résulte un look plus moderne et distinctif. Côté intérieur, la Kia Picanto fait l’objet de toute une série d’évolutions stylistiques et technologiques axées autour de l’écran « flottant ». Tout cela est surdimensionné avec un écran de 8 pouces du système audio et de navigation. La Kia Picanto restylée est disponible en France avec trois nouveaux moteurs essence « Smartstream ». Celles-ci offrent un rendement énergétique optimum et de plus faibles émissions de CO2 que leurs prédécesseurs. Cette gamme de motorisations inclut le bloc moteur 1,0 T- GDi (suralimenté à injection directe d’essence) développant 100 ch, et deux moteurs atmosphériques DPi (à double injection) de 1,0 ou 1,2 litre, délivrant respectivement 67 ch et 84 ch.

Notre avis sur la conduite

Après quelques minutes passées au sein de ce véhicule, nous le recommandons à ceux qui parcourent quelques kilomètres par semaine pour de courts trajets ne nécessitant pas de demandes trop élevées ni d’exigence trop importante en termes de kilométrages et d’autonomie. Son comportement sûr et sa faculté à préserver les vertèbres de ses occupants la rendent aussi rassurante que conciliante sur route.

Selon nous, cela reste la belle affaire, puisqu’elle profite d’un design excellent, d’une simplicité sans nom, et d’une conduite qui reste très agréable notamment en ville de par son format, elle deviendra votre voiture passe-partout. On trouve assez facilement sa position de conduite, même si le volant n’est pas réglable correctement. Cependant, la Picanto est une urbaine agréable à vivre. Un peu plus confortable qu’auparavant, dotée d’une direction au ressenti un peu plus précis et d’un rayon de braquage assez réduit.

Kia Rio : Une entrée en matière dans le monde de l’hybridation

La Kia Rio restylée hérite d’une face avant au design modernisé, empreinte d’élégance et de sportivité. Elle bénéficie d’autres évolutions stylistiques contribuant à simplifier son design, lui conférant ainsi une silhouette aussi élégante qu’épurée.

Kia Motors commercialise le restylage de la Kia Rio de quatrième génération. Cette nouvelle mouture se distingue par toute une série d’évolutions destinées à renforcer la position de ce modèle sur le segment B, l’un des plus disputés du marché. La Kia Rio est le premier modèle de la marque animé par une motorisation essence hybride légère. Ce nouveau groupe propulseur «EcoDynamics+»associe le nouveau moteur «Smartstream»1,0 T-GDi (suralimenté à injection directe d’essence) au système d’hybridation légère 48V de Kia, maximisant ainsi le rendement énergétique grâce à l’assistance du moteur électrique et à la récupération de l’énergie au freinage.

La Kia Rio « EcoDynamics+ » est également l’un des premiers modèles de la marque à bénéficier de la nouvelle boîte de vitesses manuelle intelligente de Kia (iBVM). Elle intègre un système d’embrayage électronique contribuant à accroître le rendement énergétique et à réduire les émissions de CO2, tout en conservant l’agrément de conduite d’une boîte de vitesses manuelle classique. Au lieu de faire appel à une tringlerie mécanique, l’embrayage de la boîte de vitesses iBVM est commandé de manière totalement électronique. Celle-ci fonctionne de concert avec l’alterno-démarreur semi-hybride (MHSG) pour couper le moteur plus précocement que le système Idle Stop & Go (ISG) de Kia, lorsque le véhicule ralentit en vue de marquer l’arrêt, améliorant ainsi le rendement énergétique global.

L’équipement high-tech

La Kia Rio est équipée d’un système de navigation optimisé avec écran tactile et fournit le nouveau système télématique UVO Connect de Kia, conçu pour améliorer la connectivité et les fonctions de contrôle du véhicule, libérant ainsi le conducteur de tout stress dans le véhicule. La Kia Rio est équipée d’un grand écran tactile de 8 pouces, d’un système audio intégré et d’un système de navigation, selon le traitement de surface. Le nouveau système d’info divertissement fournit également des connexions Bluetooth® multiples, permettant aux occupants de connecter deux appareils mobiles en même temps, l’un dédié à l’utilisation multimédia et téléphonique mains libres, et l’autre à l’utilisation multimédia uniquement. L’écran tactile dispose également d’Apple CarPlay™ et d’Android Auto™ sans fil (pas de version navigation) ou filaire (avec version navigation).

Notre expérience de conduite

Qu’est-ce que cela donne dans les faits ? À l’approche d’un feu rouge ou d’un panneau d’arrêt, le turbocompresseur à trois cylindres s’arrête automatiquement. Ensuite, il redémarre sans même que le conducteur s’en rende compte. Avec l’avènement de la micro-hybridation, il y a une incroyable discrétion pour arrêter et démarrer le système. La batterie de 48 volts située dans le coffre alimente l’alterno-démarreur. Cela est chargé d’accompagner le moteur thermique pour réduire la consommation. Comme toujours, les composants sont chargés pendant le freinage et la décélération.

A l’aide d’une boîte manuelle à six rapports, le système ajoute également une fonction volant moteur. Une fois le mode de conduite Eco activé, le régime moteur sera réduit à 125 km/h. Dans ces conditions, même si son majestueux montant arrière n’est pas propice à la vision arrière. Sa direction légère et la disponibilité des dispositifs mécaniques ont été appréciées dès 1 800 tr/min. La caméra de recul standard de GT Line Premium et le système de surveillance des angles morts en option sont par la suite devenus de précieux alliés.

En conclusion, nous sommes ici sur une voiture clairement complète hybride. Nous avons réellement apprécié son expérience de conduite, qui s’avère être agréable. La Kia Rio monte en gamme et en tarifs aussi en conséquence. A l’aise aussi bien en ville que sur la route, elle conserve un vrai sens de l’accueil. Elle répond parfaitement à un usage polyvalent. Sans réel défaut, la coréenne dispose de toutes les cartes en main.

Kia Stonic : Pleine de technologie et confort de route

Le Kia Stonic restylé hérite, selon le niveau de finition, de nouveaux projecteurs full LED. Toutes les versions disposent aussi d’un nouveau design des inserts d’antibrouillards avant. Côté design extérieur, sont proposés deux nouveaux coloris extérieurs : Gris Magnétique et Bleu Azur. Au total, 14 coloris extérieurs sont disponibles, dont 7 combinaisons bicolores.

La proposition en détail

Le Kia Stonic restylé offre à ses clients une gamme de nouvelles motorisations particulièrement efficientes. En effet, elles sont dotées de technologies innovantes visant à accroître leur rendement énergétique. Le Kia Stonic hérite notamment de la nouvelle motorisation essence à hybridation légère de 48V. Il y a aussi la nouvelle boîte de vitesses manuelle intelligente à embrayage électronique de la marque.

Le design du Kia Stonic évolue subtilement, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Par ailleurs, les clients se verront proposer un plus large éventail d’options de personnalisation qu’auparavant, avec notamment de nouvelles teintes pour la carrosserie et de nouvelles combinaisons de coloris, ainsi qu’un plus vaste choix de jantes. À l’intérieur, conducteur et passagers pourront désormais bénéficier d’un système d’infodivertissement et de navigation doté d’un écran tactile de 8 pouces, ainsi que des services télématiques UVO Connect de Kia.

Le Kia Stonic restylé est équipé, selon finition, d’un grand écran tactile de 8 pouces. Tout cela en intégrant le système audio ainsi que le système de navigation. Le nouveau système d’infodivertissement offre également une multiconnexion Bluetooth®. Cela permet aux occupants de connecter deux appareils mobiles simultanément. L’un est dédié à une utilisation multimédia et du téléphone en mode mains-libres et l’autre uniquement à une utilisation multimédia. L’écran tactile dispose également des fonctions Apple CarPlay™ et Android Auto™.

Notre avis sur la conduite

En conduite, le moteur 1.0 T-GDi DC T7 Smartstream de 120 ch que nous avons testé était très doux. Il est facile de conduire lentement en ville. La ré-accélération se fait en douceur et il n’y a aucune vibration parasite. Il est également très silencieux, ce qui complète le traitement neutre de Stonic. Si vous accourez sur une route sinueuse, le crossover urbain ne trahira jamais, c’est rassurant.

A l’aise sur la route, les faibles vitesses entraînent une filtration absorbante réduite et les liaisons routières deviennent plus sèches. En termes de consommation de carburant, environ 6 litres aux 100 kilomètres pour une conduite modérée. Des canaux plus dynamiques ou dans des villes surpeuplées peuvent augmenter la lecture à plus de 7,5 litres/100 kilomètres. Cela est tout à fait correct.

Toutes ces nouveautés provoquent une hausse des prix. Le tarif de base en finition « Motion » se place à 20 290 €, soit une augmentation de 2 300 €. En finition « Active », le Kia est affiché à partir de 22 090 €. Quant au Stonic Premium 120 ch en boîte automatique à double embrayage et sept rapports DCT7 (testé ici), il demande 27 390 €.

