Kia EV6 : un SUV électrique au design étonnant

Après un premier modèle de Véhicule Utilitaire Sport (SUV) électrique et le succès en demi-teinte qu’on lui connait, Kia revient à la charge avec un nouveau modèle tout en restant dans la même gamme d’offre. Et la filiale de Hyundai ne compte pas faire dans le dentèle avec son nouveau SUV au design atypique et à la coupe très imposante, la Kia EV6. Avec lui, le constructeur coréen veut chambouler l’ordre établi dans un secteur où il doit encore se faire sa place.

EV6 : le nouvel SUV électrique au design imposant de Kia

Kia semble avoir appris de ses erreurs après les faibles performances enrégistrées pour son premier SUV électrique e-Niro. Le fabricant coréen fait son retour sur la scène des automobiles électriques avec EV6. Le nouveau véhicule électrique de la filiale de Hyundai révèle une esthétique beaucoup plus polie que son ainé. En effet, on peut distinguer sur les images qui ont fuité, un style soigné avec des poignées affleurées et la presque suppression de la calandre, très familière aux SUV. Mais, le clou du spectacle est sans doute la coupe du bas de caisse, unique en son genre. Côté garniture intérieure, Kia a aussi pensé à ce qui se fait de mieux avec notamment un volant à deux branches s’incrustant élégamment entre les deux écrans. Notons aussi que le nombre de boutons, au niveau du tableau de bord, a été significativement réduit comparativement au modèle antérieur. Ce qui n’est pas le cas de la console centrale.

Les performances de conduite du EV6

La filiale de Hyundai n’a pas fait qu’améliorer le côté esthétique dans son nouveau SUV. L’EV6 de Kia présente aussi une face technique plus qu’élogieuse. Sous le capot du nouveau venu de la gamme de véhicules électriques du constructeur coréen se trouve un moteur offrant près de 225 kW de puissance, lui procurant une accélération de 0 à 100 Km/h en environ 7 secondes. En ce qui concerne l’autonomie, une batterie de 58 à 73 kWh permet de parcourir une distance sensiblement égale à 500 Km avant une toute nécessité de recharge. D’autres détails techniques du Kia EV6 et surtout son prix devraient être révélés avant la fin de ce mois.

