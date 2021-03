BMW n’est pas du tout inquiet par la voiture électrique Apple Car

Apple a entamé, depuis plusieurs mois, le processus de diversification de ses activités avec pour cible l’industrie automobile, en particulier dans la production des voitures électriques. Après les couacs du projet Titan, la marque à la pomme aurait entamé celui de l’Apple Car. Mais, les nouveaux concurrents dans le monde des véhicules électriques ne semblent pas intimidés certains grands constructeurs comme BMW. Les dirigeants du constructeur allemand disent n’avoir aucune inquiétude suite aux annonces concernant la future voiture électrique de la société de Tim Cook.

BMW n’est pas inquiet de l’arrivée de l’Apple Car

L’orientation des activités de la Firme de Cupertino vers le secteur des véhicules électriques devrait se concrétiser dans peu de temps par le lancement de l’Apple Car. Un projet qui ne représenterait pas une menace pour les géants de l’automobile comme BMW. En effet, le responsable des finances du constructeur allemand affirme que l’entrée de l’entreprise de Tim Cook sur le marché des véhicules électriques ne trouble pas du tout son sommeil. En ajoutant que cela rendrait plutôt la concurrence plus âpre et passionnante. En tant qu’entreprise qui compte dans l’industrie automobile mondiale en général et des voitures électriques en particulier, le Groupe Allemand souhaite conserver sa position forte sur le marché. Et cela ne peut se faire sans une concurrence farouche qui est vecteur d’innovation et donc d’amélioration des produits proposés aux clients.

La sérénité du constructeur allemand face à la concurrence

Les premières semaines de l’année 2021 ont été marquées par des rumeurs autour d’une éventuelle signature d’accord entre Apple et Kia/Hyundai pour produire en masse et à cout plus accessible l’Apple Car. Mais, aucun signe avant-coureur ne semble favorable à l’aboutissement d’un tel projet. C’est ce qui rassurerait d’ailleurs BMW qui comme son compatriote Volkswagen ne nourrit pas grand optimisme à une concrétisation à court terme des ambitions de la Firme de Cupertino. Si cette dernière souhaite réussir dans l’industrie automobile, il lui faudra acquérir de l’expérience avec le temps ou collaborer avec des constructeurs plus avisés pour obtenir la bonne technologie.

