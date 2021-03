De nombreux utilisateurs de PC ont certainement déjà expérimenté le navigateur Web, Edge, de Microsoft et ont pu prendre connaissance de ces fonctionnalités. L’application devrait débarquer très bientôt sur la console de jeux du constructeur. Les versions Xbox One et Series pourraient prendre en charge Microsoft Edge permettant ainsi aux joueurs de naviguer tout en jouant sans avoir besoin d’utiliser un PC.

Microsoft Edge bientôt disponible sur Xbox One et Series

Microsoft réfléchirait à une version adaptée de son navigateur Web à ses consoles de dernière génération. En effet, l’entreprise américaine d’informatique et de microinformatique mènerait actuellement des tests sur Edge pour qu’il puisse permettre la synchronisation de plusieurs appareils à écrans fonctionnant sur Chromium aux Xbox One et Series. Le géant des GAFAM entend tirer un avantage commercial très important du déploiement de la nouvelle fonctionnalité. L’effectivité de cette dernière faciliterait l’arrivée de nombreux autres services tels que les messageries privées Discord et Skype. La console dotée d’un navigateur propre permettrait même de jouer en ligne. On n’annonce d’ailleurs qu’elle deviendrait compatible avec aux jeux Google Stadia en streaming. Ce qui la rendrait beaucoup plus compétitive.

BANDEAU PUBLICITE

Des changements attendus dans plusieurs sens

Le déploiement de Microsoft Edge sur la console devrait changer les comportements de nombreuses personnes, surtout ceux des joueurs. Ces derniers pourront avoir accès à de nombreuses fonctionnalités (recherche, consultation de mails, conversations privées, appels vidéos…) par le seul biais des écrans de leurs jeux vidéo. L’ajout d’un vrai navigateur au Xbox One et Series créé une passerelle entre le monde des jeux vidéo et celui de la bureautique. Mais, cela pourrait desservir le dernier en certains points. En effet, une console qui remplirait les mêmes fonctions qu’un PC remettrait en question la nécessité d’acquérir ce dernier. Des personnes n’ayant pas un grand budget préfèreraient ainsi se passer d’un Laptop pour une console avec Edge jugée plus polyvalente.

Publicité