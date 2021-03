Microsoft ne mettra plus à jour le navigateur Edge (Legacy)

Face à un succès inexistant de la première version de Edge (Legacy), Microsoft se décide enfin à couper les ponts. En effet, l’entreprise ne prend désormais plus en charge le navigateur. C’est-à-dire qu’aucune nouvelle mise à jour n’arrivera sur ce dernier. La firme de Redmond préfère désormais regarder vers l’avenir en se concentrant sur sa version basée sous Chromium sortie début 2020.

Dévoilé en 2015, le navigateur Edge, désormais surnommé Edge Legacy, n’aura pas eu le succès escompté par Microsoft. Face à cet échec, l’entreprise s’est reprise cinq ans plus tard en lançant une nouvelle version de son navigateur avec le même moteur de Google Chrome : Chromium. Plus performante et plus innovante, cette nouvelle solution commence aujourd’hui à bien s’implémenter chez les utilisateurs. Microsoft a ainsi décidé de faire ses adieux à la première version de Edge au profit de la nouvelle comptabilisant aujourd’hui plus de 600 millions d’utilisateurs.

Plus de mise à jour pour Edge avant une suppression totale du logiciel sur Windows 10

Désormais, Edge Legacy ne profitera plus de mise à jour. Une décision déjà prononcée par Microsoft il y a quelques semaines, et finalement mise en application ce mardi 9 mars 2021. Ne vous attendez donc plus à voir arriver des fonctionnalités inédites ou bien de nouveaux correctifs de sécurité.

D’ici quelques semaines, la firme compte aller encore plus loin en enterrant complètement le navigateur. En effet, Microsoft souhaite éviter toute confusion entre les deux navigateurs Edge disponibles. Pour cela, la mise à jour Windows 10 d’avril 2021 va automatiquement supprimer la version Legacy présente sur les PC des utilisateurs.

Il est ainsi fortement recommandé aux amoureux de l’ancien navigateur de basculer vers le nouveau Edge au plus vite. Pour vous rassurer, sachez que la solution sous Chromium n’est pas très dépaysante et permet notamment de profiter de meilleures performances ainsi que de fonctionnalités supplémentaires.