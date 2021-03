Lidl lancera une nouvelle montre connectée dès le 11 mars

On se serait étonné de voir Lidl baisser les bras après les débuts peu réussis sur le marché de son premier modèle, le SFW220, de montre connectée. La grande enseigne française de distribution semble avoir appris de ses erreurs et annonce qu’elle lancera un nouveau bracelet connecté de semaine, plus précisément le 11 mars 2021. Il serait beaucoup plus ambitieux mais plus coûteux que son prédécesseur.

Une nouvelle montre connectée annoncée pour le 11 mars chez Lidl

Quelques semaines, à peine, après un coup d’essai peu glorieux dans le monde des montres connectées, Lldl se préparerait à revenir à la charge avec un nouveau modèle. L’enseigne de distribution, aurait baptisé son nouveau joyau : Silvercrest Move. La nouvelle montre connectée de Lidl se démarquerait de son prédécesseur par une esthétique plus classique et une meilleure expérience sportive offerte avec l’intégration d’un GPS et d’un cardio-fréquence-mètre. On l’annonce aussi conçu en plastique avec un boitier certifié IP68 qui pourrait supporter une immersion d’une demi-heure à près de 2 mètres de profondeur. La batterie résisterait également plus longtemps, avec une promesse d’autonomie de 45 jours lorsqu’elle fonctionne en mode « non connectée » comme une montre traditionnelle à affichage numérique.

Des fonctionnalités similaires à la SFW220

La Silvercrest SFW220 de Lidl avait peu convaincu de par les limites de certaines de ses fonctionnalités. Mais, l’enseigne de distribution ne compte pas renier sa philosophie et aurait décidé de conserver l’interface du premier modèle en améliorant les options défaillantes. Les fonctions de : météo, notifications d’appels, messages, agenda et compatibilité réseaux sociaux seraient maintenues sur la Silvercrest Move. La nouvelle montre connectée de Lldl, verrait la mise en fonction du rappel pour la prise de médicament. Ce qui pourrait se révéler très utile pour les personnes du troisième âge. Autant d’améliorations justifiant une revue à la hausse du prix d’échange qui se fixerait à environ 65 euros. La confirmation de toutes informations se fera-t-elle le 11 mars prochain ?

