PayPal va intégrer le Bitcoin sur sa plateforme de paiement

Arrivé dans le monde des cryptomonnaies il y a environ 5 mois, PayPal est en train de devenir l’un des instruments de paiement les plus incontournables de la cryptosphère. Aujourd’hui, l’application mobile, fonctionnant sur smartphones, envisagerait de prendre en charge la plus célèbre des monnaies numériques : le Bitcoin. Une intégration qui devrait se faire en deux étapes et qui à termes propulserait PayPal vers de nouveaux records d’utilisation et de téléchargement tout en facilitant une peu plus la vie de nombreux utilisateurs.

La plateforme de paiement en ligne va intégrer le Bitcoin

Dans une interview accordée à un média assez crédible, la première personnalité de PayPal a confirmé qu’une unité commerciale exclusivement dédiée à la monnaie numérique a été créée au sein de l’entreprise. En effet, l’instrument de paiement entend faire progresser l’usage des cryptomonnaies sur sa plateforme en rendant fonctionnel le Bitcoin dans les transactions. Une manière pour la société PayPal d’user de technologies secrètes associées aux cryptos pour moderniser son service et d’expérimenter de nouveaux smart contracts. A termes, les utilisateurs de l’application bénéficieront d’un système plus inclusif des moyens paiements du moment pour des transactions économiques beaucoup plus simples et fluides.

BANDEAU PUBLICITE

PayPal n’intègrera d’abord que les paiements par Bitcoin

L’intégration du Bitcoin sur la plateforme de paiement de PayPal pourrait laisser croire que l’entreprise nourrit des ambitions similaires à celles de, Square, Tesla et MicroStartegy, à termes. Mais, cela ne semble pas aussi claire au regard des propos tenus par le Chef de la société. En effet, l’objectif ne serait pas de permettre l’achat de bitcoins en remplacement du dollar dans la trésorerie. Il s’agirait plutôt de faire de PayPal une « super application » capable à la fois de servir comme instruments de paiement dans les achats, telle une carte bancaire ou l’argent liquide, mais aussi d’être utilisé en tant que moyen numérique de vérification d’identité et de s’ouvrir également aux réseaux sociaux. Trois fonctionnalités dont la conciliation ne s’annonce pas simple.

Publicité