Chrome va se mettre à jour plus régulièrement annonce Google

Les différentes versions de Chrome sur PC et Android reçoivent actuellement des mises à jour périodiques. Ces périodicités devraient bientôt être raccourcies par Google. La Firme de Mountain View a annoncé que l’actualisation régulière des fonctionnalités sur les versions 89 et Extended Stable de son navigateur Web se ferait plus rapidement que d’habitude. Une manière pour le géant américain de l’Internet de rendre son application moins vulnérable aux attaques virales.

Des mises à jour plus fréquentes des versions du navigateur favori

Google jugerait la périodicité de déploiement des mises à jour de son navigateur Web un peu trop longue pour parer à certains assauts de cybercriminels. La Firme de Mountain View envisagerait de rendre Chrome plus performant en réduisant l’espacement des jours entre les propositions de nouvelles fonctionnalités. Ce changement de rythme concernera les deux versions majeures de l’application que sont Chrome 89 et Extended Stable. Ainsi, la première verrait sa périodicité de mise à jour passée de six (06) à quatre (04) semaines. Quant à la seconde, elle nécessiterait beaucoup plus de tâches des administrateurs d’entreprises gestionnaires des parcs d’appareils. Des actualisations d’étape interviendront après huit (08) semaines et des corrections de problèmes importants, sans nouvelles fonctionnalités, toutes les deux (02) semaines.

BANDEAU PUBLICITE

Google Chrome, leader des navigateurs fonctionnant sur PC

Le navigateur de Google serait le plus utilisé sur PC dans le monde entier. En effet, près de 7 PC sur 10 fonctionneraient avec Chrome. L’application Web de la Firme de Mountain View occuperait cette position sur le marché des navigateurs grâce à une meilleure compatibilité avec les systèmes d’exploitation Windows et macOS. Elle pourrait ainsi fonctionner concomitamment avec les navigateurs Microsoft Edge, Safari et bien d’autres options de prise en charge. En attendant d’apporter des informations supplémentaires sur ces dernières, Google informe les utilisateurs de Chrome OS que la version 94 de son application sera mise en service avant la fin septembre 2021.

Publicité