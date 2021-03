TEST – Nacon Pro Compact : Une manette presque parfaite

Nacon propose la première manette Xbox Series X d’un constructeur tiers : la Pro Compact. Elle offre un design et une prise en main bien différents de la manette originale. Est-ce pour le meilleur ? C’est ce que nous allons voir tout au long de ce test.

Unboxing

Rien de bien transcendant au menu de cet unboxing. En effet, pas besoin de grand-chose pour accompagner une manette de jeu. En dehors d’une petite notice expliquant comment se procurer les différents logiciels nécessaires aux paramétrages, nous n’aurons rien de plus.

BANDEAU PUBLICITE







Design

Le design de cette Nacon Pro Compact est bien différent des manettes officielles. Plus petite, d’où son nom, elle intègre cependant tous les éléments nécessaires. A contrario de la version officielle, la manette Nacon offre une connexion filaire grâce à un très long câble de 3M.

Revenons sur les boutons afin de les comparer avec les manettes officielles. Rien de bien différent au niveau des boutons AXBY, si ce n’est le revêtement, un peu moins bombé sur la Nacon Pro Compact.

Publicité





Les joysticks sont situés plus au moins aux mêmes endroits. Ceux de la Pro Compact arborent une texture aux couleurs de la marque. Cependant, ils n’apportent rien de plus que les originaux.





Les gâchettes de la manette Nacon tombent assez bien sous les doigts. Seules différences, l’espace entre les gâchettes supérieures et inférieures, plus important que les manettes originales. Cela peut faire penser aux manettes des PS4. En termes de tailles également, elles sont légèrement plus grosses que les manettes d’origines Xbox Series X.

Pour finir sur la partie design, nous retrouvons un switch permettant de passer du mode classique au mode personnalisé. Ce dernier permettra d’utiliser des réglages spécifiques, dont nous parlerons plus tard.

Performances et prise en main

Que ce soit sur PC ou Xbox (One ou Series S/X) un logiciel est disponible afin de personnaliser la manette. Très simple d’utilisation, vous pourrez modifier de nombreuses choses.

Premièrement, il sera possible de remapper toutes les touches d’origines. Au niveau des joysticks, ce sera les courbes de réponse ainsi que les zones mortes qui sont réglables, en fonction du type du jeu. Il y a le même principe pour les gâchettes, avec seulement le réglage des zones mortes. Pour finir, il sera possible de choisir d’activer les vibrations, l’inversion des joysticks ou encore le fonctionnement de la croix directionnelle. C’est donc quelque chose de très complet qui permettra de s’adapter très facilement à différent type de jeux.









Pour ce qui est de la prise en main, c’est un peu déroutant. La Nacon Pro Compact est un poil plus petite, mais cela se sent dès les premières secondes d’utilisation. Mon adaptation fut un peu longue, surtout à cause de ma manière de tenir la manette. Mais en se forçant un peu, on s’y fait très facilement et il devient plutôt agréable d’utiliser cette petite manette.

Pour finir, il est important de mentionner une dernière fonctionnalité. Une prise jack 3.5mm est présente sur la manette. Elle permet, bien entendu, d’y brancher un casque. Mais cela permet aussi d’avoir le droit à un son Dolby Atmos. Ce dernier sera activé automatiquement dès la connexion à votre machine.

Publicité

Conclusion

La Nacon Pro Compact est une assez bonne manette de remplacement des manettes officielles. Il sera difficile de faire mieux que Microsoft, en tout cas selon mon humble avis, mais pour économiser une petite dizaine d’euros, ce peut être une bonne alternative. En effet, elle est disponible dès aujourd’hui sur le site officiel Nacon, au tarif de 49.90€.

Nacon Pro Compact 49.90 7.8 Prise en main 7.0/10

















Design 7.0/10

















Qualité 9.0/10

















Fonctionnalités 8.0/10

















Points positifs Son Dolby Atmos intégré

Qualité des matériaux

Logiciel très complet Points négatifs Prise en main un peu laborieuse

Un réel intérêt comparé à la manette officielle ? Acheter sur le site officiel