Quelques mois après avoir proposé une toute nouvelle version de son application à ses utilisateurs, Lyf Pay, la référence européenne du paiement dématérialisé, change de nom pour devenir Lyf. Plus court, plus simple, plus direct, cette nouvelle appellation se veut à l’image des services que la Fintech propose à ses utilisateurs depuis maintenant quatre ans.

Lyf, quatre ans d’innovations au service du paiement de demain

Ce matin, les utilisateurs de Lyf Pay ont eu la bonne surprise de voir apparaître une nouvelle icône parmi leurs applications. Non, ce n’était pas une application installée par erreur mais bien le nouveau visuel de leur application de paiement mobile. Ainsi, Lyf Pay, qui accompagnait chaque jour des millions de particuliers et de professionnels, s’est transformé pour devenir Lyf. Si les fonctionnalités de l’application restent inchangées, ce changement d’identité visuelle n’est que «la partie émergée d’un mouvement plus profond», nous dit la marque.

Une volonté de poursuivre son développement sur le chemin de la réussite

Comme l’explique Lyf, bien que ce changement puisse sembler mineur aux yeux des utilisateurs, il n’est que la matérialisation visuelle d’un travail de fond beaucoup plus vaste. En effet, en l’espace de quatre ans, la start-up s’est construite pour devenir une Fintech de plus de 150 experts qui, tous à leurs niveaux, ont participé à l’élaboration du modèle de paiement de demain. Parce que Lyf nous explique que «la technologie n’a de valeur que si elle est accessible à chacun, simplement», cette nouvelle identité réaffirme l’état d’esprit de la Fintech. Bien plus qu’un simple changement de nom, cette évolution permet à Lyf d’entrevoir de nouveaux horizons et lui donne la possibilité de continuer sa quête pour devenir la référence européenne du paiement dématérialisé.

Pour en apprendre plus sur Lyf, n’hésitez pas lire notre interview de la Fintech ou à consulter leur nouveau manifeste, disponible sur LinkedIn en vidéo!

