Sonos Roam : L’enceinte polyvalente par excellence

Le nouveau Sonos Roam fait son entré sur le marché des enceintes connectées. En effet, le 9 mars 2021 à Santa Barbara en Californie, Sonos présente sa nouvelle enceinte nomade et intelligente. Rappelons également que Sonos est l’une des plus grandes marques au monde spécialisées dans l’expérience audio. Sans plus attendre, passons de suite à la review de celle-ci !

La portabilité du Sonos Roam

Pour commencer, rappelons que les deux principales qualités du Sonos Roam sont la portabilité et son audio. Cependant d’autres qualités sont à prévoir également. Dans un premier temps, parlons de sa portabilité. L’enceinte peut être utilisée à la maison comme en déplacement ce qui est un réel atout pour ceux qui adorent se déplacer. À la maison, le Sonos Roam se connecte directement au système Sonos et diffuse via le réseau Wifi. Il peut également se connecter à d’autres objets connectés de votre maison sans soucis grâce à la toute nouvelle fonction le <<Sound Swap>>. Et dès lors que vous quittez ce système, l’enceinte se connecte instantanément au Bluetooth de votre smartphone. De plus, grâce à son poids plume (500 grammes) et de sa petite taille, il sera facile pour vous de la transporter sans encombre. Un problème qui était devenu assez gênant pour la plupart des enceintes connectées.

Une qualité audio agréable

Là où justement Sonos est très bon, c’est bien dans la qualité du son que proposent ces différentes enceintes. En effet, le son est calibré par de grands noms de l’industrie musicale et du cinéma. Permettant un son fidèle aux créations des artistes. Le Sonos Roam est unique dans sa catégorie, car il fonctionne davantage comme une enceinte parfaitement calibrée que comme un haut-parleur», explique Emily Lazar, ingénieure mastering récompensé aux Grammy et membre du Soundboard de Sonos. En conséquence, cela rajoute une crédibilité sans égal à cette marque auprès de ces consommateurs. De plus, lors de vos soirées, vous serez directement plongé dans l’ambiance. Tout cela grâce au son riche et authentique qu’offre cette enceinte connectée. Afin d’en garder d’agréables souvenirs…

Diverses caractéristiques

Pour ce qui est du reste, le Sonos Roam possède plein d’autres bons atouts. Comme la qualité du produit et de sa maniabilité. De sa résistance à la poussière et de son étanchéité (avec un indice IP67). Ou encore de son autonomie, avec jusqu’à 10 heures de lecture en continu en une seule charge. Ainsi que de 10 jours d’autonomie en mode veille, une aubaine pour les nomades.

Le Sonos Roam sera disponible à partir du 20 avril au prix de 179€ sur sonos.com et chez les distributeurs participants. Cependant, l’enceinte peut déjà être précommandée sur le site.