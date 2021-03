Oculus Quest : Facebook annonce le suivi du visage et des yeux pour ses prochains casques VR

Oculus n’entend pas se faire surprendre par le rythme effréné auquel se développent les hardwares. Pour parer à toutes éventualités et éviter d’accuser du retard sur l’évolution des terminaux de son jeu de Réalité Virtuelle (VR), Facebook poursuit le processus de rafraichissement de l’Oculus Quest. Le réseau social annonce que ses prochains casques VR intégreront la fonctionnalité de suivi du visage et des yeux.

Les ingénieurs d’Oculus semblent être énormément sollicités depuis le début de 2021. Et cela le rythme ne ralentirait pas dans les mois à venir. En effet, Mark Zuckerberg annonce avoir mobilisé certaines équipes techniques de son entreprise sur de nouveaux projets. Il s’agirait de la fabrication des générations 3 et 4 de l’Oculus Quest. En dehors de leur légèreté en termes de poids, de leur petitesse en taille et de leur plus forte puissance, les futurs casques VR autonomes auraient pour fonctionnalité phare le suivi du visage et des yeux. Deux technologies qui en réalité ne font qu’une et qui renforceront un peu plus le volet social des casques par le biais d’avatars. Elles rendraient l’animation du jeu beaucoup plus réaliste, surtout en ce qui concerne les incarnations de nouveaux joueurs ou d’objets.

Facebook continue de se fixer des objectifs et se lancer des défis de taille à relever. Après que son casque de VR ait battu des records d’audiences et subi de nombreuses mise-à-jour, le réseau social envisage déjà l’avenir avec les Oculus Quest 3 & 4. Deux nouveaux jeux vidéo en streaming qui implémenteront des fonctionnalités exceptionnelles, basées sur la réalité mixte. Ainsi, plusieurs de leurs caractéristiques techniques probables sont annoncées pêle-mêle, laissant peut-être croire que le projet est avancé. Mais, ce n’est pas le cas. Les futurs casques Oculus figurent dans la stratégie à long terme de Facebook. Ils ne sont donc pas prêts à montrer le bout de leurs nez avant plusieurs années et à un prix qu’on espère attractif.

