Les iPhone occupent une place de choix dans le classement 2020 des smartphones les plus vendus, paru dans les médias. Mais, certains modèles signés de la marque à la pomme semble n’arrivent toujours pas à convaincre sur le marché. C’est le cas de l’iPhone 12 Mini qui a subi une baisse de près de 20% au niveau des commandes en ce début d’année. Un constat qui aurait obligé la Firme de Cupertino à revoir de nouveau ses plans en réduisant la production de son petit format de smartphone.

Apple réduit à nouveau la production de l’iPhone 12 Mini

Le plus petit format des modèles 2020 des smartphones d’Apple aurait du mal à décoller sur le marché. Une situation qui mettrait l’entreprise de Tim Cook dans le dur et l’obligerait à réduire la production de l’iPhone 12 Mini. En effet, la Firme de Cupertino envisageait commander, auprès de ses fournisseurs asiatiques, des composants et pièces qui devraient servir à la fabrication d’environ 96 millions d’unités de sa gamme 2020 de smartphones. Mais, Apple aurait revu ses ambitions à la baisse ne confirmant finalement que des composants permettant la conception de 75 millions de téléphones mobiles tous modèles confondus. Une baisse de près de 22 % de la production qui devrait concerner les quatre versions d’iPhone 12 et surtout l’iPhone 12 Mini.

Une révision de production suite à une mauvaise évaluation des demandes ?

La réduction annoncée au niveau de la production des modèles 2020 d’iPhone devrait concerner l’iPhone 12 Mini beaucoup plus que les autres. Cette décision d’Apple découlerait des performances en demi-teinte du plus petit format de ses smartphones sur le marché. En effet, aux yeux des utilisateurs, l’iPhone 12 Mini ne ferait pas le poids devant l’iPhone 11. A fonctionnalités presque égales, ce dernier est préféré au premier pour sa meilleure autonomie et son prix plus accessible. Un échec commercial qui laisserait penser que l’entreprise de Cupertino à peut-être mal évalué les demandes avant sa décision de produire l’iPhone 12 Mini aux fonctionnalités moyennes et qui s’affiche à un prix haut de gamme.

