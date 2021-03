Nintendo Switch Pro : un processeur Nvidia plus puissant bientôt en production

Les mois passent et les rumeurs sur la Nintendo Switch Pro deviennent de plus en plus insistantes. Selon de nouvelles informations, Nvidia serait sur le point de stopper la production des processeurs Tegra X1. Utilisée pour les Switch et Switch Lite, la puce Nvidia devrait ainsi laisser sa place à un nouveau modèle de processeur plus puissant, réservé uniquement à la console portable Pro du constructeur nippon.

Petit à petit, les indices s’accumulent autour de la prochaine console Nintendo. Une fuite récente annoncée par exemple l’arrivée du DLSS, une technologie idéale pour allier performances visuelles et techniques ayant déjà fait ses preuves sur PC. Quelques jours auparavant, c’était au tour de Bloomberg de confirmer l’arrivée de la console pour 2021 et préciser certaines spécificités techniques. Pour finir, un insider précisait l’arrivée de jeux exclusifs sur la Nintendo Switch Pro.

Nvidia stoppe la production de Tegra X1, l’arrivée de la Nintendo Switch Pro se confirme

Aujourd’hui, c’est le processeur de la future console de Nintendo qui fait parler de lui. En effet, le site GameReactor vient de rapporter que des sources proches du dossier affirmaient que Nvidia serait en passe d’arrêter la production des processeurs Tegra X1 Mariko en 2021. La puce utilisée pour les Switch classique et Lite ne seraient donc plus de la partie. Cette nouvelle information préciserait encore une fois les ambitions de l’entreprise nippone autour du lancement d’une Nintendo Switch Pro très prochainement avec des performances améliorées.

Pour rappel, les dernières informations récoltées autour de la console stipulaient tout d’abord un écran OLED de 7 pouces affichant les jeux en 720p en mode portable, mais en 4K en mode docké. De ce fait, le constructeur devrait logiquement changer de processeur afin de supporter ces résolutions d’affichage ainsi que l’arrivée de nouveaux jeux plus gourmands en ressources.

Cependant, Nintendo ne semble pas encore prêt à dévoiler sa Switch Pro pour le moment. Il sera donc nécessaire de prendre encore son mal en patience durant quelque mois avec une officialisation de la console.