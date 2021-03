HBO Max : un abonnement moins cher avec publicités pour concurrencer Netflix et Disney+

Depuis quelques années, les plateformes de SVOD pullulent sur internet. HBO Max est l’un des derniers gros acteurs à être entré en jeu durant l’année 2020. Afin d’assouvir ses ambitions et concurrencer les géants du secteur (Netflix, Amazon Prime, Disney+…), le service de streaming prévoit un argument de taille : un abonnement pas cher financé par la publicité.

Les propositions sont de plus en plus grandes pour vous faire consommer films et séries sur internet. Lancé le 27 mai 2020 aux États-Unis, HBO Max regroupe aujourd’hui des contenus Warner, DC Comics, TBS, Comedy Central, CNN et HBO. Durant le mois de juin, le service a étendu ses horizons à l’Amérique latine. Les projets de la plateforme se tendent donc désormais vers l’Europe d’ici la fin de l’année 2021. Afin d’atteindre ses objectifs de 120 millions d’abonnés d’ici 2025, l’offre d’abonnement devrait s’élargir avec une formule peu chère grâce à la présence de publicités.

HBO Max lance les publicités sur son service avec un abonnement plus abordable

À travers l’énorme offre de service de SVOD, il faut souvent faire un choix financier afin de profiter de chaque plateforme. HBO Max réfléchit ainsi à une solution intelligente permettant aux utilisateurs d’accéder au service à moindres couts. Proposant pour le moment un abonnement s’élevant à 14,99 euros, la plateforme a récemment annoncé être en train de préparer une formule soutenue par la publicité. Cela signifie que les consommateurs pourront profiter de la bibliothèque de contenu de HBO Max, mais à un tarif moins cher et avec quelques pubs par-ci par-là.

En rendant son offre plus attractive, la plateforme de streaming se garantit de nouveaux abonnés friands de contenus. Cependant, il est à noter que l’avantage de prédilection du service ne sera pas réservé à ce type d’abonnement financé par la publicité : l’accès aux films le même jour que leur sortie au cinéma. La patience sera donc de mise avant de voir arriver ces contenus récents chez les utilisateurs ayant opté pour la future formule d’abonnement.

Aucune date d’arrivée sur le territoire français n’a pour le moment était évoquée par AT&T, maison mère d’HBO Max. Étant donné le contrat d’exclusivité signé avec OCS (Orange) jusqu’en 2025, il semblerait logique de voir le nouveau service se lancer aux côtés de l’opérateur français.