La célèbre chaîne américaine, Warner devrait déployer son service de streaming américain, HBO Max, en France avant la fin de l’année. C’est ce qui ressort du communiqué fait par le service VoD de la maison cinématographique d’Hollywood, il y a quelques jours. Cette annonce va certainement soulager les millions de français amoureux de séries, films, documentaires et téléréalité, made in USA, qui avaient cru un instant qu’on les avait oublié.

HBO Max, un nouveau service de streaming bientôt en France

Les services de streaming vidéo se multiplient en France. Après Netflix, Amazon Prime Video, Canal+ Séries, OCS, Salto, myCanal, Rakuten TV, Disney+, Apple TV+ et récemment Pluto TV, qui sont déjà présents dans l’hexagone, c’est HBO Max qui s’annonce. La plateforme californienne, va s’exporter dans de nombreux pays d’Amérique Latine et d’Europe dont notamment l’Hexagone. On pensait pourtant que Warner, maison-mère du service, avait écarté ou oublié la France de sa liste des pays où elle compte déployer HBO Max en 2021. Finalement, ce n’était qu’une fausse alerte. Le service de streaming vidéo de WranerMedia a bel et bien l’intention de se dévoiler aux français. Ces derniers n’auront donc bientôt plus besoin d’emprunter des canaux privés (les VPN) pour profiter des meilleures productions cinématographiques d’Hollywood

Un rendez-vous à ne pas manquer en fin d’année

Un peu plus d’un an après son lancement aux Etats-Unis, HBO Max devrait débarquer en France dans quelques mois. Les spectateurs et cinéphiles français devraient ainsi bientôt accéder directement aux œuvres cinématographiques de WarnerMedia, via sa plateforme officielle et non plus par le biais d’OCS. Ils devront tout de même patienter encore un peu. Le déploiement se fera étape par étape. Il devrait débuter à la fin du deuxième trimestre de l’année du côté de l’Amérique Latine (39 nouveaux territoires). La France ne pourra probablement être servie que plus tard dans l’année. WarnerMedia annonce un premier mois sans frais pour tous les futurs nouveaux abonnés HBO Max. Ces derniers devront payer l’équivalent de 15 dollars américains pour y accéder par la suite.

