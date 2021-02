Facebook va annoncer la concurrence de l’application Clubhouse

Publicité

En perpétuelle quête de diversification des services offerts aux internautes, Facebook s’intéresse aux salons vocaux. Le réseau social envisage de lancer un modèle de salons de conversation audio qui lui est propre. Le groupe de Mark Zuckerberg entend ainsi emboiter le pas à certains de ses homologues sans toutefois les imiter dans la manière. Facebook va donc concurrencer l’application Clubhouse.

Le succès de salons vocaux, mis en avant par la récente application Clubhouse, n’a pas laissé les développeurs des réseaux sociaux. Après Twitter, c’est maintenant Facebook qui manifeste un vibrant intérêt à l’endroit des services offerts par Clubhouse, l’application ayant enregistrée près de 2 millions d’utilisateurs en moins d’un an d’existence. Cette dernière qui n’est disponible que sur iPhone ou iPad, propose des services particuliers. Elle permet aux utilisateurs d’accéder à des conversations à plusieurs participants et autour de divers sujets. La possibilité leur est même offerte d’écouter la radio. Consciente de cette différence qu’apporte l’application, Facebook réfléchirait donc à intégrer des fonctionnalités similaires à sa plateforme. Ce futur nouveau service du groupe américain porterait le nom de « Fireside », serait 100% vocal et uniquement accessible sur invitation.

Toujours à l’affut des nouveaux services

Appartenant au groupe de cinq mastodontes du web, communément désignées par l’acronyme GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), Facebook semble être à l’affut des moindres bonnes affaires pour maintenir sa position. Ainsi, après l’absorption de la messagerie privée Whatsapp et du service de partage de photos et vidéo Instagram, l’entreprise de Mark Zuckerberg a une nouvelle application en ligne de mire. Il s’agit de la nouvelle et célèbre application Clubhouse. Cette fois, Facebook veut s’y prendre autrement. Le réseau social opte pour la création de fonctionnalités similaires sur sa plateforme. Il veut donc concurrencer l’application Clubhouse et non la racheter. Mais, cette dernière option n’est pas à écarter, surtout si les essais des nouvelles fonctionnalités s’avèrent peu concluants.

