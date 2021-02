La voiture électrique Apple Car se fera finalement sans Hyundai

Publicité

Un mois après avoir eu vent d’un possible travaille entre Apple et Hyundai autour d’un possible partenariat autour de l’Apple Car, nous apprenons désormais que les discussions entre les deux parties sont sur le banc de touche. Le projet ne verra donc pas le jour aux côtés du groupe coréen.

Après quelques semaines les négociations entre Apple et Hyundai n’ont malheureusement pas abouti. Une décision qui semblait déjà se profiler étant donné les derniers dires de certains dirigeants de l’entreprise automobile.

Fin des négociations entre Apple et Hyundai

Depuis le début de l’année 2021, les choses semblent s’accélérer autour de la voiture électrique d’Apple. En effet, nous savions déjà que l’entreprise à la pomme menait des négociations avec Hyundai, et plus précisément sa filiale Kia Motors, autour de la production de 100 000 véhicules autonomes par an d’ici 2024. Des informateurs déclaraient d’ailleurs qu’un investissement de 3,6 milliards de dollars allait être fait prochainement à destination de l’usine Kia se situant en Géorgie. Cependant, nous apprenons aujourd’hui que les négociations autour de l’Apple Car sont désormais au point mort.

Le constructeur automobile sud-coréen vient ainsi déclarer avoir récemment « reçu des demandes de plusieurs sociétés pour co-développer un véhicule électrique autonome, mais elles n’en étaient qu’au début et rien n’a été finalisé ». Cependant, Hyundai souligne qu’il « n’est pas en pourparlers avec Apple sur le développement d’un véhicule autonome ». Un communiqué relatant ces mêmes dires a d’ailleurs été publié dans la foulée par la marque. Une action qui a directement créé une forte baisse du cours de la bourse de Kia et Hyundai.

Quelle entreprise prendra la place de Hyundai ?

L’Apple Car n’est tout de même pas abandonné par la firme californienne. En effet, de nombreux médias japonais ont récemment rapporté qu’Apple avait engagé des négociations avec plusieurs acteurs du secteur automobile présents au Japon.

Selon de dernières rumeurs, les premiers véhicules de la marque à la pomme seraient premièrement destinés à faire office de robots taxis autonomes selon la CNBC. Le média va même jusqu’à dire que « La première Apple Car ne sera pas conçue pour avoir un conducteur ». L’entreprise semblerait donc ne pas se positionner directement sur le marché de Tesla, et notamment de la nouvelle Model S.