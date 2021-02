Telegram gagne la bataille contre WhatsApp en janvier 2021

Publicité

Le mois de février permet déjà de faire le bilan sur l’activité des utilisateurs sur smartphone durant le mois de janvier 2021. Un nouveau rapport nous permet ainsi de découvrir les résultats des méandres de WhatsApp en ce début d’année. Résultat : Telegram sort vainqueur et devient le service de messagerie le plus téléchargé des boutiques d’applications.

En début d’année, la polémique WhatsApp a chamboulé le monde des services de messagerie mobiles. Face à la nouvelle politique de partage des données avec Facebook instauré par l’application, de nombreux utilisateurs ont ainsi décidé de se lancer dans des alternatives plus respectueuses de la vie privée. De ce fait, deux applications sont sorties vainqueurs : Telegram et Signal.

La polémique WhatsApp profite à Telegram

Ce n’est pas un secret, Signal et Telegram ont été des solutions rapidement choisies par les consommateurs afin de lâcher WhatsApp. Par le biais d’un nouveau rapport publié par Sensor Tower, nous avons ainsi pu constater les effets de cette dernière polémique.

Après avoir lancé un outil permettant d’exporter facilement ses conversations WhatsApp, Telegram se voit être l’application la plus téléchargée de ce premier mois de 2021. En effet, l’entreprise sort vainqueur de la polémique WhatsApp avec plus de 63 millions de téléchargements en janvier 2021 sur iOS et Android. Cela représente environ 3,8 fois le nombre d’installations en janvier 2020. Parmi les personnes ayant le plus choisi cette alternative, on retrouve l’Inde avec 24% des téléchargements et l’Indonésie avec 10%.

TikTok toujours massivement téléchargé

Juste après Telegram, on retrouve sans grand étonnamment à la seconde place du classement l’application TikTok. Le réseau social chinois spécialisé dans la vidéo courte a atteint plus de 62 millions de téléchargements à travers le monde en janvier 2021. Parmi ces derniers, 17% provenaient de Chine et 10% des États-Unis.

Parmi les autres applications de messagerie les plus téléchargées, on retrouve tout de même Signal en troisième place qui elle aussi a su profiter des retombées de la polémique WhatsApp. Une place somme toute logique vu les efforts menés par l’entreprise afin de se rapprocher des fonctionnalités de ce féroce concurrent.

En quatrième, cinquième et sixième position, on retrouve les services de Mark Zuckerberg : Facebook, WhatsApp et Instagram. Snapchat vient ensuite décrocher la 9e place, suivi de prêt en dixième position par Messenger.