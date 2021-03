realme donne des smartphones à Emmaüs pour lutter contre l’exclusion numérique

Plus de vingt ans après le lancement des premiers smartphones permettant l’accès mobile à Internet, une grande partie des Françaises et Français n’ont toujours pas accès à cet outil de recherche, non pas par volonté mais en raison du manque de moyens. Emmaüs Connect s’associe avec realme France pour y pallier et ainsi lutter contre l’exclusion numérique. Le fabricant chinois va donc fera don de smartphones à Emmaüs qui les offrira à des personnes dans le besoin.

realme France lutte contre l’exclusion numérique en faisant don de smartphones à Emmaüs

Realme France en partenariat avec Emmaüs Connect, volent au secours des personnes en difficulté pour leur permettre de découvrir Internet. En effet, la filiale française de la jeune entreprise chinoise de smartphones a promis offrir à l’association Emmaüs plusieurs dizaines de ses téléphones mobiles après chaque sortie de nouveau modèle. Les exemplaires concernés sont ceux ayant servi à des démonstrations durant les ventes promotionnelles en magasins ou encore ceux exploités lors des tests de vérification de fonctionnalités par la presse et les autres experts. Ils seront mis à disposition de l’organisation solidaire après avoir été réinitialisés et reconditionnés par realme France. Il reviendra donc à Emmaüs de cibler les bénéficiaires lors de la répartition des appareils reçus.

Des appareils disponibles à prix solidaires et non gratuitement

Dans son engagement de faire du numérique un service moins exclusif, Emmaüs Connect a sollicité le soutien de realme France qui a répondu favorablement en promettant faire des dons périodiques de smartphones. Les appareils reçus par l’association à but non lucrative ne seront pas distribués gratuitement, mais à prix forfaitaires aux personnes nécessiteuses. En effet, Emmaüs est connu pour son implication dans les projets solidaires. Et ces derniers doivent être financés. La vente d’objets en ligne à prix très accessibles constitue une de leurs sources de financement. L’internet étant devenu le moyen par excellence dans la recherche d’informations, d’emploi et la communication, realme France, par le biais d’Emmaüs, entend faciliter son accès en France surtout en cette période de crise sanitaire due à la COVID-19.

