Tinder va permettre de consulter le casier judiciaire de votre match

Faire des rencontres via les réseaux sociaux et autres applications n’est pas sans risques. Pour rendre leurs services un peu plus sûrs, certaines de ces plateformes ont décidé introduire des fonctionnalités comme celle permettant de connaitre le statut judicaire de celui qui se cache derrière l’écran. C’est le cas de Tinder qui offre désormais la possibilité de vérifier si votre correspondant possède un casier du casier judiciaire. Au cas échéant vous pourrez même connaitre les raisons de ses démêlés avec la justice.

Vérifier si votre match a un casier judiciaire

Tinder, en partenariat avec Garbo, donne accès à des informations judiciaires personnelles de ces utilisateurs. L’application de rencontres, fonctionnant sur Android, iOS et navigateur Web, s’associe à l’organisation à but non lucrative et permet de consulter le statut judiciaire entre correspondants. En effet, les utilisateurs de Tinder ont désormais la possibilité de vérifier, réciproquement, les antécédents judiciaires de leurs matchs. Au cas où cela s’avérerait, la plateforme renseigne d’ailleurs sur la nature de la condamnation de même que sur sa durée et certains motifs (crimes, délits). Il suffira à ce dernier de donner le nom ou le numéro de téléphone de la personne sur laquelle il souhaite se renseigner. Mais, il faudrait pour cela que votre match ait été franc sur son identité.

Tinder renforce la protection de ses utilisateurs

Après avoir fait connaissance virtuellement sur la plateforme de rencontre, on est jamais à l’abri de mauvaises surprises avant le premier contact physique ou un peu plus tard si la relation doit durer. Tinder, en collaboration avec Garbo, permet désormais de prévenir ces éventualités. Le site renforce la sureté entre ses utilisateurs en les informant sur le degré de violence entre matchs. La mise à disposition des casiers judiciaires est une manière pour Tinder de donner le moyen à chaque utilisateur de se protéger contre des personnes aux intentions malveillantes. Néanmoins, l’application informe qu’il peut y avoir des restrictions pour certains de ses utilisateurs en fonction de la nature du crime.

