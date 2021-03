Voici pourquoi la nouvelle version de Windows 10 plante !

De nombreuses plaintes sont remontées jusqu’au constructeur de Windows 10, faisant cas d’un plantage, sur certains PC, du système d’exploitation lorsque ce dernier est utilisé avec des imprimantes. Ce dysfonctionnement serait apparu dans l’Open Source de Microsoft depuis le déploiement de sa dernière mise à jour. Le géant américain en informatique et en micro-informatique aurait déjà pris connaissance de la situation et compterait y apporter un correctif au plus vite.

La nouvelle version du Windows 10 qui planterait lors des impressions

Les mises à niveau récentes apportées sur Windows 10 contiendraient certaines erreurs provoquant des bugs du système dans son fonctionnement sur certains ordinateurs. Ces problèmes se manifesteraient de plusieurs façons. Mais, le plus critique d’entre eux serait le plantage du PC, surtout lors du lancement d’une impression. Après plusieurs jours d’investigations et d’enquêtes, Microsoft confirme l’existence de cette défaillance et aurait même identifié la nature de l’erreur. Il s’agirait de l’erreur APC_INDEX_MISMATCH qui n’affecterait que les pilotes d’imprimantes de type 3 et ferait apparaitre un écran bleu dès que des utilisateurs tentent d’imprimer des documents en utilisant certaines applications.

Une solution temporaire proposée par Microsoft

Microsoft ne s’est pas limité à l’identification et la reconnaissance de la défaillance que contient la mise à jour du Windows 10. La Firme américaine a apporté des détails sur les types d’imprimantes qui provoqueraient ces bugs et fait des recommandations sur l’attitude à observer au cas où ce problème surviendrait. En effet, la majorité des imprimantes entrainant ces problèmes sont dotées du pilote Kyocera Universal Print. La solution idéale serait donc d’éviter d’utiliser ces imprimantes pour des impressions. Mais, à défaut de désinstaller la mise à jour et revenir à la version antérieure, il est possible d’effectuer des manipulations pour contourner le problème et retrouver une situation normale sur le PC. L’une d’entre elles consiste à substituer le pilote défaillant par le nom d’une autre imprimante dont le pilote est installé sur l’ordinateur. Le constructeur de logiciel promet de déployer un correctif plus idoine aux problèmes dans les jours à venir.

