Microsoft dit adieu au Xbox Live et lance le Xbox Network

Depuis maintenant plus de 18 ans, Microsoft a lancé le Xbox Live pour les joueurs de ses consoles. Après de doux et loyaux services, le service va prochainement laisser place à une nouvelle dénomination : le Xbox Network.

Permettant aux joueurs de profiter de leurs jeux en ligne, le Xbox Live est un service incontournable des consoles de Microsoft. De nombreux bêta-testeur Xbox One et Series X/S ont récemment découvert que cette iconique dénomination allait être renommée en Xbox Network. Une information qui a récemment été expliquée par un porte-parole de l’entreprise américaine auprès du média The Verge.

Le Xbox Live devient le Xbox Network

Après quelques jours dans le silence, Microsoft a pris la parole afin d’officialiser le changement de nom de son service Xbox Live pour Xbox Network. Un porte-parole de l’entreprise a ainsi expliqué « Xbox Network a pour but de souligner les services connectés de Xbox. […] Cette mise à jour de Xbox Live à Xbox Network est destinée à distinguer le service en question des abonnements Xbox Live Gold ». Microsoft souhaite ainsi faire une distinction plus précise entre l’abonnement Xbox Live Gold et le service permettant de jouer en ligne disponible dans ce dernier.

Encore une fois, la firme de Redmond peaufine sa stratégie basée sur les services. Même si ce changement semble anecdotique, ce dernier montre bien que Microsoft concentre aujourd’hui ses efforts sur son écosystème de services afin de valoriser les différents avantages proposés par ces offres comme le Xbox Game Pass ou le Xbox Live Gold.

Du changement pour le Xbox Live Gold

Outre l’arrivée de la dénomination Xbox Network, Microsoft a récemment annoncé du changement pour les joueurs Xbox. Après avoir appliqué une hausse des prix de l’abonnement Xbox Live Gold en janvier dernier, la firme avait en effet fait machine arrière tout en dévoilant une nouveauté intéressante. Roulement de tambours… Il ne sera bientôt plus nécessaire d’avoir un abonnement pour pouvoir jouer en ligne aux jeux proposés gratuitement sur Xbox tels que Fortnite par exemple.