Xbox Live Gold : Microsoft fait marche arrière sur sa nouvelle tarification

En fin de semaine, Microsoft avait annoncé une hausse du prix de son abonnement Xbox Live Gold. Une situation qui n’est bien évidemment pas passée inaperçue auprès des joueurs. Face à cette décision, un grand nombre d’entre eux n’a pas hésité à protester sur internet face à cette hausse de prix non justifiée. Microsoft n’a cependant pas tardé à réagir en annulant notamment cette nouvelle politique tarifaire, mais pas que !

Microsoft a décidé vendredi après-midi d’annoncer une hausse surprise du prix de ses abonnements Xbox Live Gold. Le lendemain, la firme de Redmond a en effet annulé de changement de tarification. En plus de cela, de nouveaux avantages ont été offerts aux personnes n’ayant pas d’abonnement.

Microsoft revient bredouille avec son Xbox Live Gold

Dans cette période difficile de crise sanitaire, Microsoft a eu la bonne idée en fin de semaine d’annoncer une hausse de prix sur son abonnement Xbox Live Gold, mais aussi la disparition de l’abonnement de 12 mois. La nouvelle est bien évidemment très mal passée et a indigné une grande partie de la communauté.

Il aura fallu seulement quelques heures pour que Microsoft revienne sur sa décision à travers un post de blog. « Nous avons fait une erreur aujourd’hui et vous avez eu raison de nous le faire savoir. Se connecter et jouer avec des amis est une partie essentielle du jeu et nous n’avons pas répondu aux attentes des joueurs qui comptent sur nous tous les jours. En conséquence, nous avons décidé de ne pas modifier le prix du Xbox Live Gold », déclare Xbox.

Un nouvel avantage sur Xbox

L’entreprise ne s’est cependant pas arrêtée à cette annonce : « Nous transformons ce moment en une occasion d’aligner davantage le Xbox Live sur la façon dont nous voyons le joueur au centre de son expérience. Pour les jeux gratuits, vous n’aurez plus besoin d’être membre de Xbox Live Gold pour jouer à ces jeux sur Xbox. Nous nous efforçons de mettre en œuvre ce changement dès que possible dans les mois à venir. »

Ainsi, les personnes n’ayant pas souscrit à un abonnement Xbox Live Gold pourront désormais jouer en ligne aux jeux disponibles gratuitement. On peut ainsi penser au célèbre jeu Fortnite. Cet alignement de politique avec les autres acteurs du jeu vidéo aurait dû être fait depuis de nombreux mois par Microsoft. En effet, il était déjà possible de jouer à ce type de jeu sans payer un abonnement sur Nintendo Switch, PlayStation, Android et iOS depuis très longtemps.