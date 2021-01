Xbox Live Gold : le prix des abonnements augmente en France

Publicité

C’est désormais chose faite, Microsoft a augmenté le prix de son abonnement Xbox Live Gold. Permettant de jouer en ligne et d’obtenir des jeux gratuits chaque mois, le service subit ainsi une hausse de 2 euros pour les abonnements mensuels et de 4 euros pour les souscriptions trimestrielles et 18 euros supplémentaires pour le forfait semestriel.

Créé en 2002, le Xbox Live Gold était le Saint Graal pour expérimenter les parties multijoueurs de ses jeux favoris. Dix ans plus tard, Microsoft a décidé d’introduire des jeux gratuits chaque mois afin de rendre son offre plus attractive auprès des joueurs. En ce début 2021, la firme de Redmond s’attaque désormais à la tarification ainsi qu’aux formules d’abonnement proposées par le service.

Une augmentation jusqu’à 60% sur l’abonnement Xbox Live Gold

Mauvaise nouvelle pour les joueurs Xbox, Microsoft a décidé de changer le prix de ses abonnements Xbox Live Gold et de supprimer le forfait annuel de ses offres.

La firme a en effet dévoilé ce 22 janvier 2021 un changement de tarification. On peut ainsi apprendre que l’abonnement mensuel passe de 6,99 euros à 8,99 euros par mois, soit une augmentation de 2 euros (+29%) ; le trimestriel atteint les 23,99 euros au lieu de 19,99 euros, soit une hausse de 20% et le forfait semestriel affiche un prix de 47,99 euros par mois au lieu de 29,99 euros, soit un abonnement 60% plus cher.

Comme dit plus haut, le forfait annuel à 59,99 euros, soit le plus intéressant financièrement, disparait. Avec la nouvelle tarification, cette année d’abonnement au Xbox Live Gold sera facturée 95,98 euros en souscrivant à deux forfaits semestriels.

Pourquoi une telle décision ?

À travers ce geste commercial des plus agaçants, Microsoft serait surement en train de tenter d’effacer un peu plus le Xbox Live Gold au profit du Game Pass Ultimate.

Force de constater que ce dernier dispose aujourd’hui de multiples avantages dont une énorme bibliothèque de jeux accessibles sur les Xbox, les PC et dans le Cloud, mais aussi tous les avantages du Xbox Live Gold. Affichant un prix de 12,99 euros par mois, il est donc plausible que l’entreprise souhaite inciter monétairement les joueurs à profiter de cette solution.